DADAbruzzo orientata alle famiglie, ecco l’evento di febbraio

PESCARA – Per il mese di febbraio DADAbruzzo ha deciso di concentrare la propria attenzione sulle famiglie “perché ci rendiamo conto quanto sia importante farle avvicinare al mondo museale. Un bambino non sa ancora leggere la macchina di un museo, ma con un linguaggio a loro vicino, accompagnati dai genitori, possono scoprire il passato e rileggerlo in chiave moderna”.

L’associazione ha dunque pensato ad una visita del “Museo Casa Natale di Gabriele d’Annunzio” incentrata esclusivamente su due sale: quelle che custodiscono le tele raffiguranti “Il ratto di Proserpina” ed “Enea che fugge dalla città in fiamme”. Partendo dalla storia di questi miti raccontata da Ovidio e Virgilio, si farà capire ai più piccoli di come i supereroi di oggi non sono altro che la trasposizione delle divinità del passato. Ecco che Batman, il cavaliere oscuro, non è altro che Plutone, dio degli Inferi e Superman ricorda tanto Enea, il guerriero portatore di pace. Dopo aver avvicinato questi miti alla storia dell’arte e al mondo dei supereroi, l’educatore museale aiuterà i bambini a realizzare il proprio, personale supereroe, giocando con la loro fantasia e la loro creatività.

Di seguito tutti i dettagli dell’evento:

– MITI E LEGGENDE AL MUSEO, Museo Casa Natale di Gabriele d’Annunzio, domenica 02 febbraio ore 16.00

L’ingresso al museo è gratuito, il costo dell’attività è di 7,00€ a bambino.

Le attività sono su prenotazione e a cura di DADAbruzzo, Associazione di Promozione Sociale e Culturale.

Per info e costi: 388.2408406; dadabruzzo@libero.it – www.dadabruzzo.wordpress.com

Le iniziative sono rivolte ai soci e a chi desidera tesserarsi. Il costo della tessera associativa è di 3,00 €.