Mostra di Luigi D’Alimonte al Castello di Nocciano

“Rinascimento della Materia” è il titolo dell’esposizione che inaugurerà domenica prossima 28 luglio e sarà disponibile fino al 25 agosto

PESCARA – Domenica prossima, 28 luglio alle ore 18.30 al Museo delle Arti, presso il Castello di Nocciano ci sarà l’inaugurazione della mostra di Luigi D’Alimonte. Dal titolo “Rinascimento della Materia” la stessa sarà aperta e quindi visitabile fino al 25 di agosto e l’ingresso è gratuito. Dopo il vernissage seguirà un aperitivo per tutti i presenti.

Luigi D’Alimonte è uno scultore autodidatta “proveniente” dall’artigianato artistico di elevata qualità. Il materiale che utilizza è un elemento naturale proveniente dalla catena montuosa della Maiella, chiamato appunto “pietra della Maiella”. Il suo desiderio di ricerca però, associato ad una indole creativa, lo ha portato nel tempo, a sganciarsi dalla figura classica dello scalpellino, perché tendenzialmente ripropone elementi-oggetti già codificati sia nella forma che nell’utilizzo. La necessità di innovarsi cercando nuovi orizzonti, lo ha fatto approdare ad un progetto mai realizzato prima, che egli definisce come “rinascimento della materia”; esso tende ad elevare culturalmente la pietra della Maiella, che per centinaia di anni è stata imprigionata nella gabbia dell’artigianato artistico, proiettandola nel mondo dell’arte contemporanea.

Quest’azione avviene cercando nella materia nuove forme; mani antiche guidate da una mente moderna, imprimono un nuovo ordine alla materia, e dominata, essa viene restituita agli sguardi sotto forma di un nuovo linguaggio scultoreo. La tradizione è diventata innovazione, il contemporaneo. Traducendo in scultura questo concetto, la pietra viene alleggerita, svuotata, non più il senso del “pesante e del volume” come la storia della cultura ci ha abituati. Sono diventate opere di notevole plasticità, leggerezza ed eleganza, definite da forme “pure e pulite” che, elevandosi fisicamente e concettualmente, ormai libere, viaggiando nello spazio come quadri tridimensionali, raggiungendo nuovi spazi fisici-culturali mai raggiunti prima, sanciscono di fatto una vera e completa “rinascita” della materia.