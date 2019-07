Danni maltempo Abruzzo, arriva il Camper “Qui per Voi”: ecco dove

1800 casi per danneggiamenti ad auto, abitazioni e imprese, sui quali Generali Italia sta intervenendo a sostegno di famiglie e imprese

REGIONE – Generali Italia interviene a sostegno delle comunità colpite dal maltempo in Abruzzo, con un piano di iniziative per la clientela residente nelle aree colpite. Per una rapida gestione dei sinistri Generali Italia ha attivato, oltre alle proprie agenzie sul territorio, il protocollo dedicato ai casi di eventi catastrofali che prevede l’invio della base mobile “Qui Per Voi – Team Eventi Naturali” nei comuni di Chieti, Pescara, Francavilla al Mare.

Queste le tappe dell’unità mobile in Abruzzo:

Mercoledì 24/07 ore 09:00 – 18:00, in Piazza Trento e Trieste a CHIETI

Giovedì 25/07 ore 9:00 – 18:00, Piazza Della Rinascita a PESCARA

Venerdì 26/07 ore 09:00 – 12:00, Via Alessandro Cicognini a FRANCAVILLA AL MARE.

Ad una settimana dal grave evento naturale che con grandinate e trombe d’aria ha colpito la zona, Generali Italia ha già preso in carico 1800 casi per danneggiamenti ad auto, abitazioni e imprese.

Massimo Monacelli, Chief Property & Casualty Officer di Generali Italia ha dichiarato: “Con il servizio “Qui Per Voi”, oltre al rapido affiancamento da parte di specialisti capaci di minimizzare danni, disagi e conseguenze ulteriori, vogliamo essere partner di vita delle comunità in cui operiamo ed assistere i nostri clienti con un servizio ancora più efficace e tempestivo”.

Generali Qui Per Voi – Team Eventi Naturali

Attraverso lo specifico modello di intervento “Qui Per Voi – Team Eventi Naturali”, Generali Italia interviene direttamente sul posto con la presenza di personale qualificato della compagnia e poi contattando periti, fiduciari e tecnici per un primo accertamento dei danni della zona colpita. Successivamente, lavorando a stretto contatto con gli agenti del territorio, il Team offre assistenza ai clienti e coordina le operazioni di intervento.

Grazie alla collaborazione con diversi partner specializzati, Generali Qui Per Voi dispone di un portafoglio di servizi e soluzioni specifiche, per proporre immediatamente al cliente operazioni di ripristino o di riparazione dei beni.

I servizi si differenziano in caso di danni ad abitazioni, imprese, auto e vanno, per esempio: dalla pulizia abitazione con il supporto di network di artigiani, al ripristino di locali e macchinari; dalla messa in sicurezza del materiale non danneggiato, all’intervento di riparatori specializzati; dal temporary shop per le merci riparate o salvate, all’erogazione di un anticipo sull’indennizzo.