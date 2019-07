A.S.D. Sporting Martinsicuro, attività sportive stagione 2019 – 2020

MARTINSICURO – Il Direttivo dell’Associazione Sportiva Dilettantistica “Sporting Martinsicuro” comunica le attività sportive giovanili che saranno svolte nella prossima stagione:

Settore giovanile e Scuola Calcio (S.G.S.);

Minibasket e Settore giovanile Pallacanestro;

Minivolley e Settore giovanile Pallavolo;

Scuola di Danza;

corsi di Arti marziali.

Non solo il settore giovanile: le attività sportive coinvolgeranno anche i senior:

prima squadra di Calcio a 11 maschile;

prima squadra di Pallacanestro maschile;

prima squadra di Pallacanestro femminile;

prima squadra di Pallavolo misto;

prima squadra di Pallavolo femminile.

Ma le novità continuano: l’A.S.D. Sporting Martinsicuro diventa, da quest’anno, gestore dell’impianto sportivo “Iride Sport Village” (Via del Lavoro 14, 64014 Martinsicuro – TE).

Cosa significa questo? La possibilità di coinvolgere tutti nello sport:

corsi di Beach Volley (campo al chiuso e riscaldato);

campi disponibili su prenotazione di Calcetto, Beach Volley e Beach Tennis (campi al chiuso e riscaldati);

ginnastica posturale, performante e riabilitativa con un professionista esperto;

corsi di difesa personale;

corsi di zumba;

allenamenti di Pallavolo e Pallacanestro femminili per ragazze e donne che non hanno mai praticato questi sport.

Lo Sport come punto di unione e di rinascita: tra i tanti progetti in essere, saranno sviluppati momenti e aree di integrazione, a livello umano e sociale. Alla base di questa idea c’è l’intenzione e la volontà di rendere accessibile e aggregante lo Sport, laddove finora non lo è stato. I dettagli di questi progetti saranno divulgati prossimamente.

«Il progetto alla base dello Sporting Martinsicuro – ha dichiarato il Presidente Ylenia Farci – è quello di rivoluzionare il concetto di gestione sportiva del territorio, attraverso una fitta rete di collaborazioni tra diverse realtà sportive, la gestione oculata degli impianti a disposizione e l’impiego di uno staff giovane e altamente qualificato. Molte realtà, quali lo staff tecnico della Scuola Calcio storica di Martinsicuro e lo staff della Dance Project, hanno deciso di confluire nella nostra organizzazione. Uniti, siamo più forti».

Ci sarà un grande lavoro da fare, ma, in favore dello sport, dei ragazzi e del territorio, non si tratterà mai di un sacrificio, bensì di un grandissimo onore.