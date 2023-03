Mostra Centenario Aeronautica Militare: successo per l’annullo filatelico

Il timbro resterà disponibile per i 60 giorni successivi all’evento presso lo sportello filatelico dell’ufficio postale di Chieti Centro

SAN GIOVANNI TEATINO – Successo per l’annullo filatelico realizzato da Poste Italiane in occasione della mostra documentaria “San Giovanni Teatino e il Radar dell’Aeronautica Militare” nel centenario dell’Arma Azzurra.

Centinaia gli appassionati di filatelia ma anche semplici curiosi, che si sono avvicinati al servizio temporaneo per richiedere il timbro ricordo della giornata, richiesto dal Comune di San Giovanni Teatino e riproducente in forma stilizzata lo stemma comunale e quello della 133^ Squadriglia Radar Remota.

Alla cerimonia di timbratura della prima cartolina realizzata per l’occasione ha partecipato Antonio Tajani, ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Istituzionale e vicepresidente del Consiglio dei Ministri.

Lo speciale annullo resterà disponibile per i sessanta giorni successivi all’evento presso lo sportello filatelico dell’ufficio postale di Chieti Centro (via Bertrando e Silvio Spaventa) per soddisfare le richieste di bollatura.

Terminato il periodo di utilizzo, il bollo speciale entrerà a far parte della collezione storico postale e verrà esposto presso il Museo storico delle Poste e delle Telecomunicazioni.