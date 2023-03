Gran Sasso e l’Abruzzo in vetrina all’estero grazie a Nova Eroica

REGIONE – Il Gran Sasso e l’Abruzzo in vetrina all’estero nel contesto prestigioso del Parlamento Europeo a Bruxelles. Questo grazie a NOVA Eroica Gran Sasso che ribadisce con forza il ruolo di ambasciatore dell’Abruzzo e del Parco Nazionale del Gran Sasso con gli antichi tratturi della transumanza delle greggi e le sue strade sterrate che potranno diventare fruibili e permanenti tra i luoghi più iconici dell’Appennino Abruzzese (Castel del Monte, Rocca Calascio, Campo Imperatore e la sua Piana, Santo Stefano di Sessanio, Barisciano, Castelvecchio Calvisio e L’Aquila).

Le strade bianche, la loro riscoperta e valorizzazione, sia in Italia che in tutta Europa, sono oggetto dei tanti incontri avvenuti allo stand allestito da L’Eroica nell’area di maggiore visibilità della sede del Parlamento Europeo dove oltre alla rinomata manifestazione toscana di Giancarlo Brocci non poteva mancare quella abruzzese, catturando l’attenzione e l’interesse degli europarlamentari sia italiani che stranieri.

Un momento di grande visibilità nella capitale belga che ha ricevuto il plauso del presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio, a sua volta presente in prima persona al battesimo della prima edizione.

Con NOVA Eroica Gran Sasso, l’Abruzzo mette in mostra il suo cuore verde e pulsante per diventare un vero luogo di culto per gli amanti di questa branca delle due ruote sia in chiave moderna che retrò!