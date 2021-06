51°Mostra dell’artigianato artistico abruzzese di Guardiagrele: gli eventi

Ad un mese dall’apertura della 51° edizione della mostra, che sarà dal 1° al 22 agosto, pronto il programma delle iniziative culturali

A poco più di un mese dall’inaugurazione della 51ª mostra dell’artigianato artistico abruzzese di Guardiagrele, che sarà aperta dal 1° al 22 agosto (orari 10.30 – 12.30 / 15.00 – 22.00), è già pronto il ricco cartellone di eventi collaterali che accompagnerà l’importante rassegna. Gli incontri organizzati dall’Ente mostra guardiese, in collaborazione con diverse associazioni, spaziano in vari ambiti culturali proprio nell’intento di allargare i confini della mostra e di mescolare ogni elemento che faccia rima con la parola arte.

10 luglio – Cinema Teatro Garden

17.30 – “Balkan Cinema Express” Premio del cortometraggio balcanico. Presentazione lavori in concorso e cerimonia di premiazione. A cura di Artinvita.

31 luglio – Largo Pignatari

18.00 – Inaugurazione della mostra dell’artigianato artistico abruzzese.

21.30 – Serata Musicale. Coro “Dulcis Incanto” diretto da Letizia Triozzi.

2 agosto– Chiostro comunale Piazza San Francesco

dalle 17.30 Fabio Di Cocco “Racconti al museo” lettura animata per ragazzi con MiniLab Creativo, in collaborazione con l’Antiquarium Medievale “Antonio Cadei”, Teatro del Giardino.

– Cortile Palazzo dell’Artigianato dalle ore 19.30 Aperitivo cenato a tema e con musica “Omaggio a Napoli” con Letizia Triozzi e Maurizio Chiavaroli, in collaborazione con la condotta Slow Food Majella-Guardiagrele, Ristorante Santa Chiara e il Teatro del Giardino.

3 agosto – Portici di Santa Maria Maggiore

18.00 – Presentazione del Libro: “I deportati civili e militari durante la seconda guerra mondiale. Per non dimenticare” di Carlo Iacovella. Interverranno il Prof. Mario Palmerio e il Sindaco di Guardiagrele Donatello Di Prinzio.

– Museo Archeologico “F. Ferrari” Piazza San Francesco

21.30 “I volti di Tersicore” performance danzante a cura del coreografo Tiziano Di Muzio.

4 agosto – Cortile Palazzo dell’Artigianato

dalle ore 16.30 alle 18.30

Pappappero in Mostra “La favola di Cenerentola”. Ispirandosi alla scarpetta di Cenerentola i bambini che parteciperanno realizzeranno le “Chioche” con la collaborazione dell’artigiano Domenico Alimonti, in collaborazione con il Teatro del Giardino.

5 agosto

dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 18.30 Palazzo dell’Artigianato

Avvio del Progetto “Artigianato Inclusione culturale” con il laboratorio sulla creta “A tua immagine” – Corso di ceramica con l’artigiano Michele Santalucia per gli ospiti dello SPRAR di Guardiagrele.

7 agosto – Museo Archeologico “F. Ferrari” – Piazza San Francesco

17.00 – Laboratorio Archeologico Ceramico per bambini con l’artigiano Fabio Amoroso, in collaborazione con il Museo Archeologico “F. Ferrari”.

9 agosto – L.go Pignatari

21.15 – “Il senso delle parole”, improvvisazione artistico letterarie con Arturo Bernava, Fabio Di Cocco, Nino Germano e Massimo Pasqualone.

10 agosto – Portici di Santa Maria Maggiore

18.00 – Presentazione del libro “50 escursioni da scoprire e vivere sui monti d’Abruzzo” dalla Costa dei Trabocchi al Monte Focalone di Bruno Di Crescenzo, in collaborazione con la Biblioteca “Teodoro Rosica”.

11 agosto – Palazzo dell’Artigianato

Progetto “Artigianato Inclusione culturale” con il laboratorio sulla creta “A tua immagine” – Corso di ceramica con l’Artigiano Michele Santalucia destinato agli ospiti dello SPRAR di Guardiagrele con la collaborazione del Consorzio Matrix SPRAR.

– Museo del Duomo “Don Domenico Grossi” Piazza Santa Maria Maggiore

21.00 Parole, suoni e movimenti dal passato. Suggestioni medievali. Performance danzante sulle musiche degli antifonari di Santa Maria Maggiore a cura del coreografo Tiziano Di Muzio.

12 agosto – Museo del Costume e delle Tradizioni – Chiostro Comunale – Piazza San Francesco

17.00 – “Dialetto, italiano e lingue a confronto” Laboratorio linguistico per ragazzi, alla riscoperta di termini del linguaggio dialettale. A cura del dott. Matteo Imbastaro.

– Cortile Palazzo dell’Artigianato – ore 19.30 Aperitivo cenato a tema e con musica “Omaggio all’Abruzzo” con Letizia Triozzi e Maurizio Chiavaroli. Voce narrante Fabio Di Cocco, in collaborazione con la condotta Slow Food Majella-Guardiagrele, Ristorante Fuori Comune e il Teatro del Giardino.

14 agosto – Cortile Palazzo dell’Artigianato

dalle ore 16.30 alle 18.30

Pappappero in Mostra “La favola di Cappuccetto Rosso”. Sarà realizzato insieme ad un artigiano il cestino di Cappuccetto Rosso.

– Cortile Palazzo dell’Artigianato ore 21.15 – “Guardiagrele nel passato”. Visione della raccolta di immagini storiche di Guardiagrele di Bruno Desiderioscioli.

16 agosto – L.go Pignatari –

dalle ore 18.00 “Donarti” Giornata di sensibilizzazione alla donazione – AVIS di Guardiagrele e AIDO.

– Cortile Palazzo dell’Artigianato – ore 19.30 Aperitivo cenato a tema e con musica “Omaggio al Geoparco della Majella” con Letizia Triozzi e Maurizio Chiavaroli. Voce narrante Fabio Di Cocco.

17 agosto – Museo del Costume e delle Tradizioni – Chiostro di piazza San Francesco dalle ore 17.00 – “Museo Vivo. Natura, tintura e tessitura”. Laboratorio per ragazzi, scoprire l’Antico mestiere della tessitura a cura dell’Artigiana Valeria Belli.

18 agosto – Cortile Palazzo dell’Artigianato

dalle ore 16.30 alle 18.30 – Pappappero in Mostra “La favola di Hänsel e Gretel”. Sarà realizzato un manufatto artigianale ispirato alla Casa di Marzapane con la collaborazione della Pasticceria Dolci Momenti.

19 agosto – Museo del Costume e delle Tradizioni – Chiostro di piazza San Francesco

dalle 17.00 alle 19.00 – “Costruisci il tuo bosco incantato”. Laboratorio educativo creativo del legno per ragazzi a cura dell’Artigiana Stefania Barbetta.

20 agosto – Largo Pignatari

21.30 – Premiazione 34° Concorso Nazionale di Poesia Dialettale “Modesto Della Porta”.

21 agosto – Portici di Santa Maria Maggiore

18.00 – Presentazione del libro “Lettere di stagione” di Conny Melchiorre, in collaborazione con la Biblioteca “Teodoro Rosica”.