Abruzzo, aiuti BTV 2025: pubblicati gli elenchi provvisori

REGIONE – La Regione Abruzzo ha pubblicato gli elenchi provvisori delle domande relative agli aiuti straordinari per le aziende zootecniche colpite nel 2025 dalla Blue Tongue (BTV). A comunicarlo è il vicepresidente e assessore all’Agricoltura Emanuele Imprudente (nella foto), che sottolinea come l’Avviso rappresenti una risposta concreta alle richieste degli allevatori, duramente colpiti dall’emergenza sanitaria che ha interessato il patrimonio ovicaprino regionale.

Gli elenchi, disponibili sui siti della Regione Abruzzo e di FiRA, riguardano le istanze per l’indennizzo dei capi ovicaprini deceduti a causa del virus. Una volta completati i controlli, la Finanziaria regionale procederà con l’erogazione dei contributi.

Imprudente evidenzia il valore dell’intervento, definendolo un indennizzo reale e significativo che conferma l’attenzione della Regione verso un settore strategico per l’economia e per la tutela delle aree interne. L’assessore ringrazia FiRA per la collaborazione e ribadisce l’importanza di rafforzare la rete zootecnica regionale, puntando non solo sugli investimenti strutturali ma anche sulla prevenzione sanitaria e climatica.

Secondo Imprudente, la pastorizia è un presidio fondamentale del territorio e va sostenuta, valorizzata e incentivata per garantire resilienza e continuità alle comunità rurali abruzzesi.