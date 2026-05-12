Giovani e agricoltura in Abruzzo: l’appello di AGIA per il futuro

REGIONE – AGIA Abruzzo richiama l’urgenza di rendere l’agricoltura più attrattiva per i giovani, sottolineando che gli incentivi economici non bastano senza un cambiamento culturale. I dati dell’indagine Cia Trend Coltivare Sicurezza, Attrarre Futuro mostrano come gli italiani riconoscano all’agricoltura un ruolo centrale nella prevenzione di frane, alluvioni e dissesto idrogeologico, ma allo stesso tempo evidenziano la scarsa propensione dei giovani a scegliere questo settore, percepito come poco dinamico rispetto a comunicazione, marketing e digitale.

AGIA Abruzzo propone una strategia basata su formazione avanzata, innovazione tecnologica, accesso facilitato alla terra e creazione di nuove forme imprenditoriali. Centrale anche la “staffetta intergenerazionale”, con percorsi strutturati di affiancamento tra agricoltori anziani e giovani, sostenuti da incentivi fiscali e migliori condizioni previdenziali.

Secondo il presidente Diego Pasqualone, il futuro dell’Abruzzo passa dalla capacità di valorizzare l’agricoltura come professione moderna e strategica, fondamentale per sicurezza ambientale, tutela del territorio e sviluppo sostenibile.