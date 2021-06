Emergenza idrica, chiusure idriche notturne: ecco dove e quando

Le chiusure idriche notturne saranno effettuate il 27 giugno a Chieti Scalo, Francavilla al mare, Rapino e a Ripa Teatina

CHIETI – Per far fronte all’emergenza idrica, ACA attuerà la parzializzazione idrica notturna in località Chieti Scalo dalle ore 23.00 alle ore 5:30 dal giorno 27 giugno al 04 luglio.

Inoltre causa abbassamento dei livelli dei Serbatoi, con la presente si comunicano le seguenti chiusure idriche:

– Comune di Francavilla al mare: Chiusura serbatoio Paese Alto e Setteventi dalle ore 22:00 del giorno 27 alle ore 6.00 del giorno 28 giugno – strade interessare- Salita S.Franco – Via Nazianale Centro e Sud, Via Antinori e traverse, Quercetti- Setteventi e Calo di pressione Via nazionale Adriatica Nord.

– Comune di Rapino: Intero territorio dalle ore 22:00 del 27 giugno alle ore 6:00 del 28 giugno.

– Comune di Ripa Teatina: Centro abitato, C.da Alento e zone limitrofe dalle ore 22:00 del 27 giugno alle ore 6:00 del 28 giugno.