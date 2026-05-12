Presentato al MAXXI L’Aquila Arteparco 2026 con Hilario Isola

L’AQUILA – È stata presentata al MAXXI L’Aquila la nona edizione di Arteparco, il progetto che unisce arte contemporanea e natura all’interno del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, confermandosi come una delle iniziative culturali più significative del territorio.

Alla conferenza hanno partecipato il Presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio, la Presidente della Fondazione MAXXI Emanuela Bruni, il fondatore di Arteparco Paride Vitale e il Presidente del Parco Nazionale Giovanni Cannata, sottolineando il valore strategico del progetto per la promozione culturale e turistica dell’area protetta.

Protagonista dell’edizione 2026 sarà l’artista Hilario Isola, autore della nuova installazione site specific che entrerà a far parte del percorso permanente di opere ambientali diffuse nel Parco. Un intervento che arricchisce ulteriormente il museo a cielo aperto costruito negli anni grazie alla collaborazione tra istituzioni, artisti e territorio.

Durante la presentazione è stato evidenziato come Arteparco rappresenti un modello virtuoso capace di connettere linguaggi artistici contemporanei, tutela ambientale e valorizzazione del paesaggio. Marsilio ha definito il progetto un’esperienza di grande valore per l’Abruzzo, in grado di creare un dialogo originale tra arte e natura e di rafforzare l’attrattività regionale nei circuiti nazionali e internazionali.

La giornata si è conclusa con l’opening della mostra Arteparco. Arte nella natura, a cura di Fanny Borel, che introduce il pubblico all’edizione 2026 e al percorso artistico che caratterizza il progetto.