Montesilvano: nidi d’infanzia, parchi e aree verdi chiusi fino al 14 marzo

Disposta la proroga delle attività didattiche in presenza nelle scuole dell’infanzia del Comune, parchi, giardini e aree verdi

MONTESILVANO – Il Sindaco di Montesilvano, Ottavio De Marinis, richiamati i provvedimenti emanati a livello nazionale e regionale, finalizzati a contenere il diffondersi dell’infezione da SARS Cov-2, che ha determinato l’emergenza sanitaria in atto, ha disposto con ordinanza la proroga sino al 14 marzo delle disposizioni contenute nell’Ordinanza Sindacale n. 7 del 16 febbraio, così come già prorogata con Ordinanza n. 9/2021, limitatamente alla sospensione di tutte le attività didattiche in presenza nelle scuole dell’infanzia del Comune, pubbliche e private e alla chiusura di parchi, giardini e aree verdi;

Ha informato, altresì, che fatto salvo il configurarsi di altre fattispecie di illecito penale e/o amministrativo, le violazioni della medesima ordinanza sono punite, secondo quanto previsto dall’articolo 7 bis, commi 1 e 1 bis del decreto legislativo n. 267 del 18.08.2000.