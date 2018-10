Montesilvano, manutenzione scuola Marinelli: novantamila euro dal Miur

MONTESILVANO (PE) – «Va avanti il percorso di riammodernamento che stiamo conducendo sul patrimonio scolastico della città di Montesilvano. Abbiamo ottenuto un nuovo finanziamento, di circa 90.000 euro dal Miur che ci permetterà di eseguire dei lavori di manutenzione straordinaria sulla scuola primaria e dell’infanzia “Marinelli” di via Vitello d’oro». A dirlo è l’assessore all’edilizia scolastica Maria Rosaria Parlione.

Gli interventi riguarderanno la sistemazione dell’area esterna, finalizzata alla realizzazione di uno spazio dedicato allo sporzionamento dei pasti, oltre a lavori di riqualificazione interni all’edificio.

«Dopo le procedure di gara per individuare la ditta che si occuperà dei lavori, questi verranno condotti per step, a cominciare dalla parte esterna. Tale finanziamento si affianca a quelli, inseriti nel piano triennale per l’edilizia scolastica 2018-2020 redatto dalla Regione Abruzzo, relativi all’adeguamento sismico della sede centrale della Troiano Delfico, della succursale della Troiano Delfico e della scuola secondaria di primo grado I. Silone. Sono attualmente in corso i lavori di realizzazione di una nuova scuola in via Almirante, una traversa di via Sospiri.

Abbiamo inoltre ottenuto un finanziamento di 600.000 euro dall’INAIL per la realizzazione di un altro asilo nido che andrà a integrarsi proprio con questa scuola e per aumentare ulteriormente i posti disponibili per i piccoli. Sono in corso i lavori di adeguamento della scuola Fonte d’Olmo dell’Istituto Comprensivo Rodari. Abbiamo completato i lavori di adeguamento sismico dell’asilo nido Lo Scoiattolo in via Chiarini.

Atri interventi hanno riguardato la scuola “Generale Giuseppe Dezio” di via Adda che da settembre 2016 accoglie i bambini della scuola dell’infanzia, e che al momento è oggetto di lavori di completamento del piano superiore per ospitare anche quelli della primaria; lavori di miglioramento sismico sono stati eseguiti anche nella scuola dell’infanzia De Zelis e nella scuola don Bruno Cicconetti. Questo ulteriore finanziamento», conclude l’assessore, «ci permette di inserire un altro importante tassello del progetto volto a dare ai bambini scuole accoglienti, sicure e confortevoli».