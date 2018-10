Martinsicuro, mandato internazionale: arrestata 35enne

La donna italo-venezuelana aveva falsificato la firma del marito su un documento per permettere l’espatrio del figlio minore

MARTINSICURO (TE) – I Carabinieri del Comando Stazione di Martinsicuro, nel corso del servizio di controllo del territorio, hanno rintracciato e arrestato, su mandato d’arresto provvisorio ai fini dell’estradizione emesso dal Tribunale di Caracas (Venezuela) una 35enne italo-venezuelana, residente da alcuni mesi Martinsicuro. La donna è ritenuta responsabile dall’autorità giudiziaria venezuelana di aver falsificato la firma del marito su un documento, ottenendo in maniera fraudolenta il permesso di espatrio dal territorio del Venezuela per portare il figlio di anni 8 in Italia.

La donna è stata quindi arrestata, tradotta presso la Casa Circondariale “Castrogno” di Teramo a disposizione delle autorità italiane, in attesa dell’eventuale estradizione. Nella circostanza il minore è stato affidato – previa comunicazione all’A.G. minorile di L’Aquila – al padre, residente a Caracas, nel frattempo giunto in Italia unitamente al proprio legale per seguire la vicenda.