Montesilvano, individuato l’automobilista che ieri ha investito un’anziana

MONTESILVANO (PE) – Grazie alla scrupolosa attività di indagine messa in atto dalla Polizia Locale di Montesilvano è stato individuato l’automobilista che ieri ha investito una anziana di Montesilvano, senza prestare soccorso.

Ieri mattina, una donna di circa 70 anni è stata investita all’incrocio tra via Dante e via Tasso. L’autovettura, una Lancia y, ha colpito l’anziana, e dopo una prima esitazione è fuggita. Alla guida del veicolo c’era un giovane, residente a Pescara, di 27 anni.

“Attraverso l’ascolto di testimoni – spiega l’assessore alla Polizia Locale Valter Cozzi – e la visione dei filmati registrati dalle videocamere di sorveglianza è stato individuato il responsabile che ora è stato denunciato per lesioni e omissione di soccorso. Fortunatamente la donna, trasportata in ospedale dall’ambulanza non ha riportato gravi lesioni. Con l’auspicio di una pronta guarigione vogliamo augurare alla signora una serena Pasqua. Un plauso infine va agli operatori della Polizia Locale che hanno lavorato con la consueta professionalità ed attenzione, riuscendo in poche ore ad individuare il responsabile di un episodio grave che per fortuna non si è trasformato in tragedia”.