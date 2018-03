Campionato italiano assoluto MMA: a un soffio dall’oro il team Black Mamba di Pescara

Diodati: “Pescara è naturale fucina di talenti sportivi di ogni disciplina, bravi ragazzi!”

PESCARA – L’assessore allo Sport Giuliano Diodati:

“Si è svolto domenica 25 marzo a Roma il campionato italiano assoluto di MMA della federazione FIGMMA (riconosciuta dal CONI) con gli atleti del BLACK MMAMBA TEAM di Pescara Redon Dishani e Oliviero Pennesi. Assieme al loro coach Massimo Diodati, Dishani ha vinto il campionato italiano junior serie A, dominando i senior serie B e non aggiudicandosi, però, la finale con il campione italiano in carica FIGMMA di grappling, BJJ e MMA.

La città si conferma storica fucina di talenti dello sport, con queste prove di grande valore. Dishani ha appena 18 anni e si conferma uno dei migliori talenti sul territorio Italiano regalando un grande spettacolo con 3 interruzioni da parte dei giudici per netta superiorità. Il ventenne Pennesiha perso di un solo punto la finale di categoria serie B, con il suo avversario che era già in finale poiché dispari in categoria, con molte decisioni dubbie a favore dell’atleta di casa, stando a quanti hanno assistito all’incontro, ma la sua prova vale ad aggiudicargli il titolo di vice campione d’Italia.

Se non il massimo scalino del podio, ai due atleti di certo spetta la sicura selezione per la prestigiosa IFC del conduttore Sky Alex Dandi, per i prossimi galà serali.

Una presenza che si chiude con grande rammarico per gli atleti abruzzesi, che potevano aspirare a 3 Medaglie d’Oro, il team pescarese nato nel 2015 si conferma comunque una delle migliori realtà sul territorio nazionale”.