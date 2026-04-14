Mosciano Sant’Angelo, sabato 18 aprile nuova passeggiata ecologica

MOSCIANO SANT’ANGELO – Torna anche quest’anno la passeggiata ecologica dedicata alla pulizia del territorio. Sabato 18 aprile, il Comune di Mosciano Sant’Angelo e l’associazione Plastic Free Abruzzo organizzano un nuovo appuntamento aperto a cittadini, famiglie e associazioni. Il ritrovo è fissato alle ore 15:00 in piazza Aurelio Saliceti, da dove partirà il percorso di raccolta di mozziconi, plastica e rifiuti abbandonati lungo le vie del paese.

Il tragitto comprenderà anche le aree interessate da Arrostiland 2026, per completare la rimozione dei piccoli scarti rimasti dopo l’importante lavoro svolto nei giorni successivi all’evento dagli operatori di Diodoro Ecologia.

«Prosegue l’attività di pulizia ambientale avviata con il protocollo d’intesa firmato con Plastic Free Abruzzo – spiega il Vice-Sindaco con delega all’Ambiente, Mirko Rossi –. Associazioni e cittadini continuano a dimostrare grande impegno nel tutelare il nostro territorio».

Sulla stessa linea l’Assessore alle Associazioni e agli Eventi, Donatella Cordone: «Ringraziamo tutte le realtà che hanno aderito. Partecipare è semplice: basta inquadrare il QR Code sulla locandina o contattare i referenti indicati. Vi aspettiamo sabato per un gesto concreto a favore dell’ambiente».