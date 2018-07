Montesilvano, FestEstiva: gli eventi fino al 28 luglio

Dopo il concerto di Annalisa Minetti di domenica scorsa e il mercatino artigianale del lunedì, i nuovi appuntamenti in programmazione fino a sabato prossimo

MONTESILVANO – FestEstiva entra nel vivo a Montesilvano in questa programmazione di fine luglio. Tanti nuovi appuntamenti in cartellone. Domenica scorsa concerto di Annalisa Minetti al Teatro del Mare in primo piano mentre ieri sera spazio al mercatino artigianale a cura dell’associazione “Fatto con il cuore” con l’esposizione i lavori di 60 creativi che realizzano originali opere partendo da legno, tessuti, ricami, conchiglie, sassi, carta. Andiamo a vedere come di consueto quali saranno i prossimi appuntamenti in cartellone con l’indicazione di orari, luogo di svolgimento. In primo piano l’appuntamento con la comicità mercoledì 25 luglio quando a Largo Venezuela ci sarà lo spettacolo di comicità di Dado. Per tutti gli altri eventi su Pescara è a disposizione il calendario giornaliero.

PROGRAMMI EVENTI A MONTESILVANO DAL 24 AL 28 LUGLIO 2018

Martedì 24 luglio

ore 21:30:

– nuovo appuntamento con la Prima rassegna teatrale Città di Montesilvano. Il Laboratorio teatrale dialettale “La Carriole” metterà in scena la commedia dialettale “Chi sc’iccjse la guerre”.

– Largo Venezuela:

“Pride & Joy” in concerto: la band si esibirà nei più grandi successi blues e rock-blues.

Mercoledì 25 luglio

ore 17, Montesilvano Colle:

“Ex Tempore 2018: disegnare per conoscere”, terza edizione del concorso di pittura e disegno per la valorizzazione del borgo a cura dell’Associazione Culturale Sogni & Percorsi.

ore 21, Chiesa Madonna della Neve (Montesilvano Colle):

concerto di piano e violino a cura di Giulia Pace e Giulia Pieramico, “Armonie Ascendenti: tra musica e poesia”.

ore 21:30, Largo Venezuela:

Dado, spettacolo comico per la seconda serata di “Risate sotto le stelle”, la rassegna dedicata al cabaret.

Giovedì 26 luglio

ore 21:30:

– Teatro del Mare:

Montesilvano Pop Rock Music Fest. Gara canora riservata a cantanti, cantautori e band emergenti. La prima serata sarà dedicata proprio alle band emergenti.

– pontile Viale Europa:

concerto piano e voce “Da Hollywood a Cinecittà”, un viaggio tra le colonne sonore da film a cura di Simone Pavone e Fabrizio Fasciani.

Venerdì 27 luglio

Teatro del Mare:

prosegue la quarta edizione di Montesilvano Pop Rock Music Fest

ore 21:30, Piazza Calabresi (Montesilvano Colle):

concerto di “Lorenzo Di Marcoberardino Project” a cura della Nuova Scuola Comunale di Musica di Montesilvano

pontile Viale Europa:

“Collettivo Pedalo”, con gli artisti di strada a cura dell’Ass. Enfants Terribles.

corso Strasburgo,

nuova serata con L’Isola dei Bambini di Amare Montesilvano:

-ore 19, apertura mercatino dei piccoli

-ore 20.30, laboratori creativi de “I fiori di carta”.

Sabato 28 luglio

ore 20:30, Piazza Calabresi:

Seconda Rassegna Folkloristica Città di Montesilvano. Oltre al coro montesilvanese diretto dal maestro Gianfranco Onesti, si esibiranno anche ai cori “Polifonico di Pescara”, diretto dal Maestro Nicola Russo, “Sa’ Mmalindine” di San Valentino in Abruzzo Citeriore con il direttore Maestro Lorenzo Di Emilio. La serata sarà arricchita dal balletto dei bambini della scuola primaria di Cappelle sul Tavo coordinati dalla maestra Chiara Santagata.

ore 21, Corso Strasburgo:

“Officine Akela”, una mostra statica di vetture giapponesi elaborate con intrattenimento musicale a tema.

ore 21.30:

-Teatro del Mare:

terza serata dedicata alle band emergenti con il Montesilvano Pop Rock Music Fest

-pontile Viale Europa:

“Collettivo Pedalo”, con gli artisti di strada a cura dell’Ass. Enfants Terribles