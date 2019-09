Serie B, Cittadella – Pescara 2-1, highlights della partita [VIDEO]

Le immagini del match disputato ieri sera dal Pescara al Tombolato. In gol Vita e Diaw per i padroni di casa e Machin per il Delfino

CITTADELLA – Proviamo a ripercorrere le fasi salienti del match disputato ieri sera al Tombolato tra Cittadella e Pescara. I due tecnici hanno optato per il turn over con alcune novità di formazione. Come si può vedere dal video sugli highlights qui sotto presente gara subito in discesa per i biancazzurri che dopo appena due minuti incassano la rete del vantaggio grazie a una bella conclusione di Vita da fuoriarea. La reazione della squadra di Zauri stenta ad arrivare anzi sono i padroni di casa ad avere un paio di occasioni per poter raddoppiare. Prima dell’intervallo da segnalare solo un tentativo fuori misura di Machin, davvero troppo poco per poter impensierire Paleari.

Nella ripresa il Delfino entra con una altro spirito e preme il piede subito sull’acceleratore. Passano appena tre minuti e arriva il pareggio di Machin: su angolo dalla destra uscita un pò a vuoto di Paleari che si scontra con Kastanos e palla che arriva sul secondo palo dove il centrocampista ex Parma si fa trovare pronto a colpire con il mancino sul primo palo con pallone che passa sotto l’incrocio dei pali.

I padroni di casa non ci stanno e provano a riprendere il comando del gioco. Da segnalare al 22′ il colpo di testa sotto porta di Diaw che impegna severamente Fiorillo. Sarà il preludio al suo gol che arriverà sei minuti più tardi: su palla respinta di testa da Scognamiglio filtrante per l’attaccante senegalese che sfrutta la velocità e nello stretto si allarga e colpisce di potenza sotto la traversa. Zauri si gioca la carta Maniero ma i padroni di casa sono bravi a gestire il possesso palla e a limitare gli spazi concessi. Così solo allo scadere ci prova dal limite Galano ma la mira è errata. Venerdì 27 settembre nuovo impegno di campionato per il Delfino nell’anticipo casalingo delle 21 contro il Crotone (informazione biglietti).

Foto di Massimo Mucciante fonte sito ufficiale Pescara Calcio