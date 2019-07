Monica Petrella nuovo vice presidente “Fondazione Magna Carta”

ROMA – “Il consiglio di amministrazione della fondazione Magna Carta, riunitosi oggi a Roma, ha approvato all’unanimità la designazione della dottoressa Monica Petrella alla carica di Vice Presidente”. É quanto si legge in una nota della fondazione Magna Carta diffusa lo scorso 25 luglio.

“Commercialista affermata, già assessore al Comune dell’Aquila, da sempre impegnata attivamente in ambito associativo, professionale e istituzionale – si legge ancora –, Monica Petrella si occuperà in particolare per la fondazione dei settori di ricerca relativi all’innovazione e alle aree interne. Nel dare il benvenuto al nuovo Vice Presidente – conclude la nota -, il consiglio di amministrazione e i collaboratori di Magna Carta rivolgono alla dottoressa Petrella i migliori auguri di buon lavoro”.