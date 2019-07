Primavera Pescara 2019 – 2020: ecco i convocati

PESCARA – Al via da domani, lunedì 29 luglio gli allenamenti in vista del prossimo campionato Primavera 1 per il Pescara agli ordini di mister Nicola Legrottaglie. Questa la lista dei giocatori convocati per il primo allenamento previsto nel pomeriggio:

CONVOCATI PRIMAVERA 1 CAMPIONATO 2019 – 2020

Sorrentino “02

Badioli “02

Martella “00

Afri “01

Cipolleti “01

Mane’ “01

Chiacchia “02

Renzetti “02

Marafino “00

Paolilli “01

D’angelo “01

Barbarossa “02

Camilleri “00

Palmucci “01

De marzo “02

Tringali “01

Masella “02

Marchisone “01

Pavone “00

Chiarella “02

Raghmani “00

Borrelli “00

Blanuta “02

Zinno “02

Tamborriello “02

Papa “02