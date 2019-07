Premio Letterario Città di Martinsicuro, questa sera la cerimonia

MARTINSICURO – Domenica 28 luglio, alle 21.30 presso la Torre Carlo V di Martinsicuro, si svolgerà la cerimonia di premiazione della XI edizione del Premio Letterario Internazionale “Città di Martinsicuro”, organizzato dalla Di Felice Edizioni e dal Comune di Martinsicuro, e patrocinato dalla Regione Abruzzo, dalla Provincia di Teramo, dalla Fondation Club du Livre au Maroc, e dall’Associazione Editori Abruzzesi.

La serata, presentata dalla giornalista Mirella Lelli, vedrà la premiazione dei seguenti vincitori: per la sezione poesia in verso libero Giuseppe Limone (1° class.), Silvia Elena Di Donato (2° class. ex-aequo), Umberto Vicaretti (2° class. ex-aequo), Antonella Ferrovecchio (3° class.), Olga Merli, Loretta Stefoni, Maria Michela Punzi e Enzo Cavaricci (menzioni d’onore); per la sezione poesia in metrica Anna Bonnanzio (1° class.), Elisabetta Freddi (2° class.), Armando Bettozzi (3° class.); per la sezione poesia in vernacolo Massimo Zona (1° class.), Elisabetta Freddi (2° class.), Anita Vallarsa Peloso (3° class.); il premio Magnificat va a Gabriele Di Giorgio; il premio Il Faro va a Anna Maria Deodato.

Sarà presente anche la giuria composta da Valeria Di Felice (presidente esecutivo, senza diritto di voto), Fulvia Marconi (poetessa e critico), Vittorio Verducci (poeta e critico), Ivana Tamoni (poetessa e traduttrice), Anacleta Camaioni (scrittrice).

La serata sarà allietata dalle musiche di Mariacristina Vallese (pianoforte), Giampaolo Corradetti (flauto), Paolo Incicco (violino).

Il premio collabora con i seguenti organismi ospiti: Associazione Magnificat, Premio La girandola delle parole e Associazione Il Faro.