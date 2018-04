Modà in concerto a Notaresco, al via il nuovo progetto

La band, priva del suo frontman Kekko Silvestre riparte con la voce di Francesco Marotta nel live realizzato a Pasquetta nel comune in provincia di Teramo

NOTARESCO (TE) – Si è svolta ieri in piazza San Pietro a Notaresco il concerto dei Modà in occasione dei festeggiamenti in onore di Maria Santissima Corredentrice. Dalle 21.40 la band priva del suo leader Kekko Silvestre ha regalato due ore di buona musica.

Un migliaio circa i fans che hanno potuto apprezzare la performance della band guidata da Francesco Marotta, apprezzato nell’edizione 2014 di The Voice Italy. Con lui Diego Arrigoni alla chitarra elettrica, Stefano Forcella al basso, Claudio Dirani alla batteria. Assente anche il chitarrista Enrico Zapparoli sostituito da Andrea Morelli che fa parte della band di Cesare Cremonini.

Il concerto si è aperto sulle note di “Ti passerà” e si è acceso subito con “Passione maledetta” e “Tappeto di fragole”. Nel viaggio tra i successi immancabili quelli contenuti nell’album “Gioia” come il brano che ha dato il nome allo stesso e a “La sua bellezza” o come quelli dell’album “Viva i romantici” con “Come un pittore”, “Salvami”, “Arriverai” e “La notte”, quest’ultimo scelto per la chiusura del live.

Marotta ha parlato, nei suoi brevi intermezzi con il pubblico, del nuovo progetto Modà che include l’inserimento in scaletta di alcune cover per rendere omaggio ad alcuni noti cantanti della musica italiana da Claudio Baglioni a Renato Zero, da Jarabe De Palo, Pino Daniele, Lucio Battisti, PFM, Zucchero e Vasco Rossi.

Ampio spazio ai ringraziamenti per musicisti che hanno contribuito al successo della serata oltre ad aver ricordato della giornata mondiale autismo che si è appunto celebrata il 2 aprile.

Modà in concerto a Notaresco (TE) il 2 aprile 2018, la scaletta

Ti passerà

Passione maledetta

Tappeto di fragole

Mille giorni di te e di me (Claudio Baglioni)

Cercami (Renato Zero)

La sua bellezza

Come un pittore

La flaca (Jarabe De Palo)

Io per lei (Pino Daniele)

Francesco

Salvami

Amarsi un pò (Lucio Battisti)

Impressioni di settembre (PFM)

Stella cadente

Madre Dolcissima (Zucchero)

Gli Angeli (Vasco Rossi)

Forse non lo sai

Gioia

Arriverà

La notte