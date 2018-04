Montesilvano, tornano i trabocchi alla foce del Fiume Saline

MONTESILVANO (PE) – Montesilvano potrà potenziare l’attrattività turistica del suo territorio grazie al trabocco,antico strumento di pesca che è diventato un simbolo identitario del paesaggio marino abruzzese.Il sindaco Francesco Maragno rende noto che la Giunta ha deliberato di avviare l’iter per l’approvazione del progetto definitivo dei Trabocchi.

Precisa Maragno:

«In sede di aggiornamento del Piano Demaniale Marittimo Comunale abbiamo voluto introdurre, per la prima volta, la possibilità di realizzare i trabocchi, nelle stesse zone in cui in passato esistevano. Tracce iconografiche, risalenti agli anni ’60, certificano la presenza di 2 o 3 trabocchi alla Foce del Fiume Saline, che poi scomparvero. Oggi vogliamo riportare nella nostra città queste bellissime strutture, che permettono a Montesilvano di riappropriarsi della sua tradizione storica marinara ma anche di contare su un attrattore turistico in più. La nostra città ha spiagge bellissime ed accoglienti, i cui servizi dagli ottimi standard qualitativi sono apprezzatissimi. Proprio questi aspetti ci rendono dal 2010 località balneare a misura di bambino, ottenendo la Bandiera Verde, di cui da due anni ospitiamo la Cerimonia di Consegna Nazionale. Le acque del mare sono eccellenti da ben 7 anni consecutivi, come certificato dalle periodiche analisi effettuate dall’Arta.

Recentemente Montesilvano è stata inserita nella classifica delle 15 spiagge più belle da vedere nel 2018, secondo il motore di ricerca viaggi Skyscanner, come riportato anche dalle più grandi testate giornalistiche italiane, quali Ansa o La Repubblica. Stiamo lavorando per valorizzare tutte le grandi potenzialità che ha il nostro territorio, per rendere Montesilvano sempre più competitiva. La riqualificazione di via Maresca, una delle vie principali nell’accoglienza turistica cittadina – conclude Maragno – la pedonalizzazione del lungomare in estate, i progetti per potenziare la mobilità sostenibile e che ci hanno permesso di ottenere la Bandiera Gialla, il riconoscimento della Fiab ai Comuni bike friendly e ora la realizzazione dei trabocchi alla foce del Fiume Saline sono tutti importanti passi di questo articolato progetto».