I misteri del sole, una caccia al tesoro per saperne di più

Il 24 e 27 settembre nel centro storico de L’Aquila si sfideranno curiosi di ogni età in prove di abilità di vario tipo, giochi, sport e risoluzione di rompicapi a tema scientifico

L’AQUILA – Sono aperte le iscrizioni all’evento “Caccia al Tesoro 3.0: Apocalypsis!” il percorso a tappe che tramite indizi, ostacoli e realtà virtuale permetterà a tutti di saperne di più sul funzionamento del nostro Sole e di scoprire come nasce e si compone un esperimento di fisica delle particelle.

Il gioco si svolgerà in due date, 24 e 27 settembre 2019, e vedrà le squadre di curiosi di ogni età (+14 anni) sfidarsi, lungo un tracciato nel centro storico dell’Aquila, in prove di abilità di vario tipo, giochi, sport e risoluzione di rompicapi a tema scientifico. Nella tappa finale le squadre affronteranno un viaggio virtuale all’interno di un vero e proprio esperimento grazie alla realtà aumentata degli Oculus Go!.

L’iniziativa, a cura del GSSI Gran Sasso Science Institute, è stata ideata in occasione del 105° Congresso Nazionale della Società Italiana di Fisica che riunirà circa 600 fisici italiani a L’Aquila dal 23 al 27 settembre 2019. Oltre al programma più propriamente scientifico, il congresso infatti ospiterà “FisiCittà”, un variegato palinsesto parallelo con iniziative di divulgazione scientifica e momenti di incontro rivolti agli studenti delle scuole di ogni ordine e grado e all’intera comunità cittadina.

Il progetto “Caccia al Tesoro 3.0: Apocalypsis!” è frutto di una collaborazione con Comitato Organizzatore locale della SIF2019, con Giovanni De Gasperis e Alessio Cordisco dell’Università degli Studi dell’Aquila per la realizzazione della realtà virtuale, con la FISO – Federazione Italiana Sport Orientamento, l’Associazione Basket 2K5 e i Laboratori Nazionali del Gran Sasso INFN. L’evento è parte del programma 2019 di SHARPER – La Notte Europea dei Ricercatori che, nella serata del 27 settembre, ospiterà la premiazione dei vincitori: in palio wireless headphones per tutti i componenti della squadra vincente.

Maggiori informazioni sul gioco e prenotazioni sono presenti al seguente link: https://www.sif2019.it/eventi/caccia-al-tesoro-3-0-apocalypsis/ e su http://sharper-night.lngs.infn.it

La chiusura per le iscrizioni è fissata per il 20 settembre 2019 ore 16.00. I posti sono limitati.