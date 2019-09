Alessio Policari è la nuova guardia-ala del Pescara Basket

Firma di lusso del presidente Luca Di Censo, che si assicura le prestazioni dell’ex Stella Azzurra classe 2001, giocatore molto importante sia per la serie C che per l’Under 18

PESCARA – Policari è un esterno che ha grandissime prospettive e può davvero puntare ad arrivare in alto nella sua carriera. Molto prestante fisicamente, forte dei suoi 197 centimetri, Alessio sarà la punta di diamante dell’Under 18 e sarà un giocatore importante di rotazione anche in prima squadra. L’anno scorso ha giocato a Scauri, coinvolto anche nel gruppo che si è ben comportato in serie B. Proviene dal vivaio della Stella Azzura e ha un curriculum giovanile davvero importante, impreziosito dalla vittoria dello Scudetto e dalla partecipazione a tantissimi tornei nazionali e internazionali.

Realizzatore di livello, Policari sarà la principale bocca da fuoco in DNG, il campionato nazionale giovanile Under 18, ma può essere un’arma importante davvero importante anche per coach Enrico Fabbri in serie C. L’allenatore ha commentato così l’arrivo del ragazzo: “Alessio è un giocatore dalla forza atletica dirompente e ha caratteristiche fisiche per giocare sia da guardia che da ala. Può crescere tanto e deve lavorare sodo; il ragazzo ha già fatto vedere una volontà immensa di migliorare per esprimere tutte le sue grandi potenzialità. Il campionato Under 18 sarà importante per la sua crescita; credo e spero che possa ritagliarsi uno spazio importante anche in serie C e ripagare l’investimento che abbiamo fatto”.

Alessio Policari ha commentato così il suo arrivo nella sua nuova società: “sono molto felice di essere qui in città, ringrazio la Pescara Basket per avermi dato fiducia. Credo sia un progetto importante, sono fiero che la società abbia investito su di me e darò il mio massimo impegno sia per la prima squadra che per l’Under 18”.