Anche a Chieti del mese dell’Alzheimer: mini test alla Villa Comunale

Il 26 settembre, dalle 10:30 alle 12:30 presso la Villa Comunale di Chieti screening veloce delle funzioni cognitive

CHIETI – In occasione del mese mondiale dedicato all’Alzheimer, l’associazione La Cura del Tempo per il progetto “I Colori della Mente” organizza un evento pubblico di prima valutazione della demenza gratuita mettendo a disposizione volontari qualificati dell’associazione, per quanti volessero indagare i possibili segni premonitori di decadimento cognitivo.

Il programma dell’evento pubblico, in programma il 26 settembre, dalle 10:30 alle 12:30 presso la Villa Comunale di Chieti – Zona antistante la Casina dei Tigli, prevede la somministrazione, a chi interessato, del Test Mini Mental State Examination, come screening veloce delle funzioni cognitive. In più è prevista una performance artistica con la partecipazione delle persone con demenza che hanno aderito al progetto.

Infine verrà consegnata la Guida all’orientamento e al supporto nelle patologie neurodegenerative della terza età.

“I Colori della Mente” è un progetto finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dalla Regione Abruzzo e promosso dall’Associazione La Cura del Tempo con la collaborazione di Comune di Chieti, Comune Di Francavilla Al Mare, CNA Chieti, Istituti Riuniti Asp 1 Chieti, Il Sigaro di Freud, Associazione Pierluigi Natalucci, TeAtelier – Associazione di Promozione Sociale