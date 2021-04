Million Day, caccia al vincitore milionario di Teramo

La schedina é stata giocata presso la tabaccheria di Anita Di Teodoro in via Europa 36. Con un euro di giocata vinto un milione di euro

TERAMO – Colpo grosso a Teramo, dove un fortunato, per ora ignoto, dopo aver giocato una schedina da un euro al Million Day di Lottomatica, ha vinto un milione di euro. L’eccezionale vincita é stata messa a segno alla tabaccheria di Anita Di Teodoro in via Europa 36. I titolari della ricevitoria non hanno minimamente idea di chi possa essere il cliente che si è aggiudicato il premio.

Una vincita cosi cospicua non accadeva dal 2019 quando a Crognaleto con un semplice gratta e vinci erano stati vinti cinque milioni di euro.