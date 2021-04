Team Bike Pineto un nuovo anno tra solidarietà e sicurezza

Giacometti: “il nostro team si sente particolarmente vicino a tutti, tesserati e non, che sono stati colpiti dal Covid-19 e a tutti coloro che hanno perso un parente o un amico per colpa di questo virus”

PINETO – Fare sport come motore per il benessere psico-fisico e per fare del bene agli altri: è il leit-motiv del Team Bike Pineto in cui la passione della bicicletta si traduce nella ricerca di momenti prevalentemente ricreativi ed aggregativi, oltre a queli sportivi ma con un occhio attento alla sicurezza anti Covid-19.

Il direttivo del team è composto in gran parte da quelle persone che una sera del mese di ottobre del 2014 si riunirono per dare corpo all’attività sotto l’impulso del presidente Mauro Giacometti, insieme al vice presidente Mauro Di Giampaolo, il segretario Carlo Di Nardo Di Maio e ai consiglieri Nicola Capuani, Maurizio Ciccantelli e Corradino Ripà.

Con 40 tesserati all’attivo con l’ente Acsi, il reparto corse del Team Bike Pineto parteciperà, sempre nel rispetto delle norme Covid, alle smanifestazioni del calendario Acsi Teramo, salvo annullamenti o posticipi al momento non prevedibili, oltre alle prove del Giro d’Abruzzo e ad altre gare o granfondo che si svolgeranno sia in Abruzzo che nelle regioni confinanti.

Tante iniziative di solidarietà fanno da contorno all’attività ciclistica della squadra pinetese, alla luce della campagna “Cerco un uovo amico” dell’Associazione Italiana per la Lotta al Neuroblastoma Onlus (https://neuroblastoma.org/) che è collegata all’Ospedale Pediatrico Gaslini di Genova acquistando 35 uova di Pasqua solidali quale contributo alla ricerca per la lotta al neuroblastoma, tumore che ha origine da cellule del sistema nervoso simpatico. Ogni anno in Italia vengono formulate 130-140 nuove diagnosi, la maggior parte delle quali è concentrata nei bambini al primo anno di vita.

“Nonostante la prolungata emergenza sanitaria del Coronavirus che ci affligge, oramai, da più di un anno – spiega Mauro Giacometti, presidente del Team Bike Pineto – il nostro team si sente particolarmente vicino a tutti, tesserati e non, che sono stati colpiti dal Covid-19 e a tutti coloro che hanno perso un parente o un amico per colpa di questo virus. Uno speciale ringraziamento lo dobbiamo rivolgere a tutti gli sponsor Edil Costruzioni, Pineto Pane, Sorgentone Costruzioni, Alsmas Edilizia, Marini Costruzioni, Italiana Assicurazioni (agenzia di Pineto), Massimo Marcone&C Ricambi e Accessori Auto, Adriatica Risarcimenti, Avis Comunale (sezione di Pineto), AK Bike Store, Ristorante La Conchiglia d’Oro, Artigianferro, Bar Mary, Edilizia C. & A., Conad Supermercato Pineto, Abruzzo Uova, Molino Candelori, Autoservice Pratiche Auto e Steva Maglificio che ci hanno accordato la fiducia, permettendoci di portare a conclusione progetti ed iniziative per il team e per il sociale”.