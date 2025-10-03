Home » Meteo Abruzzo oggi » Meteo Abruzzo weekend 3-5 ottobre 2025: bel tempo con temperature in calo
Meteo Abruzzo weekend 3-5 ottobre 2025: bel tempo con temperature in calo

Previsioni meteo per Abruzzo dal 3 al 5 ottobre 2025: tempo stabile ma freddo. Le temperature nelle quattro province

Marina Denegri
scritto da Marina Denegri

REGIONE – Per il weekend dal 3 al 5 ottobre in Abruzzo gli esperti di www-3bmeteo.it e de ilmeteo.it ci che prenderà il via una  fase fredda a causa di un un impulso freddo dall’Europa nord orientale che porterà un sensibile abbassamento delle temperature, piogge e primi fiocchi in Appennino fin verso i 1400/1500 metri. Atteso un sensibile rinforzo dei venti, con raffiche a tratti anche forti superiori ai 50/70 km/h,

Le previsioni del tempo in Abruzzo

Venerdì 3 ottobre

La pressione torna ad aumentare, favorendo un rapido diradamento delle nuvolosità sino a cieli sereni o poco nuvolosi già dal pomeriggio. Venti tesi settentrionali in rotazione ai quadranti nord-occidentali; Zero termico nell’intorno di 2000 metri. Mare da agitato a molto mosso.

Sabato 4 ottobre

Un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Venti deboli occidentali in attenuazione e in rotazione ai quadranti sud-orientali; Zero termico nell’intorno di 2800 metri. Mare da molto mosso a mosso.

Domenica 5 ottobre 

Una circolazione depressionaria si approfondisce sulla Regione determinando molte nubi sin dal mattino, con tendenza a peggioramento dal pomeriggio con deboli piogge sparse. Venti moderati dai quadranti sud occidentali in attenuazione e in rotazione ai quadranti sud occidentali; Zero termico nell’intorno di 3550 metri. Mare da mosso a molto mosso.

Temperature a Pescara, Chieti, Teramo e L’Aquila (3-5 ottobre 2025)

PESCARA

VEN – min 12° max 16°
SAB – min 12° max 19°
DOM – min 14° max 24°

CHIETI

VEN – min 9° max 14°
SAB – min 7* max 19°
DOM – min 10° max 24°

TERAMO

VEN – min 8* max 14°
SAB- min 6° max 18°
DOM – min 9° max 22°

L’AQUILA

VEN – min 3° max  14°
SAB – min  1° max 19
DOM – min 7° max 18°

