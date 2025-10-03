REGIONE – Per il weekend dal 3 al 5 ottobre in Abruzzo gli esperti di www-3bmeteo.it e de ilmeteo.it ci che prenderà il via una fase fredda a causa di un un impulso freddo dall’Europa nord orientale che porterà un sensibile abbassamento delle temperature, piogge e primi fiocchi in Appennino fin verso i 1400/1500 metri. Atteso un sensibile rinforzo dei venti, con raffiche a tratti anche forti superiori ai 50/70 km/h,
Le previsioni del tempo in Abruzzo
Venerdì 3 ottobre
La pressione torna ad aumentare, favorendo un rapido diradamento delle nuvolosità sino a cieli sereni o poco nuvolosi già dal pomeriggio. Venti tesi settentrionali in rotazione ai quadranti nord-occidentali; Zero termico nell’intorno di 2000 metri. Mare da agitato a molto mosso.
Sabato 4 ottobre
Un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Venti deboli occidentali in attenuazione e in rotazione ai quadranti sud-orientali; Zero termico nell’intorno di 2800 metri. Mare da molto mosso a mosso.
Domenica 5 ottobre
Una circolazione depressionaria si approfondisce sulla Regione determinando molte nubi sin dal mattino, con tendenza a peggioramento dal pomeriggio con deboli piogge sparse. Venti moderati dai quadranti sud occidentali in attenuazione e in rotazione ai quadranti sud occidentali; Zero termico nell’intorno di 3550 metri. Mare da mosso a molto mosso.
Temperature a Pescara, Chieti, Teramo e L’Aquila (3-5 ottobre 2025)
VEN – min 12° max 16°
SAB – min 12° max 19°
DOM – min 14° max 24°
VEN – min 9° max 14°
SAB – min 7* max 19°
DOM – min 10° max 24°
VEN – min 8* max 14°
SAB- min 6° max 18°
DOM – min 9° max 22°
VEN – min 3° max 14°
SAB – min 1° max 19
DOM – min 7° max 18°
