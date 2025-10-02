Abruzzo: 190 milioni per la SS 650 Fondovalle Trigno, avviato il Quadro Esigenziale

REGIONE – La Regione Abruzzo ha annunciato l’avvio del Quadro Esigenziale per la SS 650 Fondovalle Trigno, documento strategico redatto da Anas su impulso della Regione e dei senatori Sigismondi e Della Porta.

Il piano definisce obiettivi e interventi per il potenziamento e la messa in sicurezza della direttrice che collega Isernia alla costa adriatica, attraversando nove comuni abruzzesi (Castelguidone, San Giovanni Lipioni, Celenza sul Trigno, Tufillo, Dogliola, Fresagrandinaria, Lentella, Cupello e San Salvo.). L’opera, attesa da anni, riguarda circa 35 km di tracciato e prevede un investimento stimato di 190 milioni di euro.

L’assessore Umberto D’Annuntiis ha sottolineato l’importanza della collaborazione tra Regione Abruzzo, Regione Molise e Governo, ribadendo l’impegno a seguire tutte le fasi fino alla realizzazione, per garantire sicurezza e sviluppo infrastrutturale.