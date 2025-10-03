Domenica al Museo 5 ottobre 2025: ingresso gratuito nei musei statali in Abruzzo

L’AQUILA – Domenica 5 ottobre torna l’appuntamento con Domenica al museo, l’iniziativa promossa dal Ministero della Cultura che consente l’ingresso gratuito in tutti i musei e parchi archeologici statali ogni prima domenica del mese. Un’occasione preziosa per riscoprire il patrimonio artistico e storico dell’Abruzzo, immergendosi in luoghi che raccontano la nostra memoria collettiva.

Da Sulmona a Chieti, passando per L’Aquila e Teramo, il territorio abruzzese offre una costellazione di siti che custodiscono epoche, civiltà e visioni. Il Museo Archeologico Nazionale d’Abruzzo, con i suoi reperti italici e romani, il Museo d’Arte Sacra della Marsica, il Castello Piccolomini di Celano, e il Museo delle Genti d’Abruzzo a Pescara: ogni spazio diventa voce narrante, ogni reperto un frammento di racconto.

Questa iniziativa non è solo un invito alla visita, ma un gesto politico e culturale: rendere accessibile la bellezza, abbattere le barriere economiche, e restituire alla comunità il diritto di conoscere e riconoscersi. In un tempo in cui la velocità rischia di appiattire la profondità, Domenica al museo ci ricorda che la cultura è lentezza, ascolto, e radicamento.

Un’occasione per tutti

Che si tratti di una passeggiata in famiglia, di un momento di riflessione personale, o di un’occasione per approfondire la storia locale, il 5 ottobre può trasformarsi in un’esperienza di connessione. Con il paesaggio, con le origini, con ciò che ci ha preceduti.

E per chi lavora nel mondo dell’educazione, del turismo o della comunicazione, questa giornata rappresenta anche uno strumento: per raccontare, per coinvolgere, per costruire ponti tra passato e presente.

Informazioni utili

L’ingresso gratuito è valido per tutti i musei e parchi archeologici statali. Per conoscere l’elenco completo dei siti aderenti in Abruzzo, è possibile consultare il sito cultura.gov.it o seguire l’hashtag ufficiale #domenicalmuseo sui social.