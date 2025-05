Meteo Abruzzo, previsioni per il Ponte del 2 giugno 2025

REGIONE – Che tempo farà dal 30 maggio al 2 giugno 2025? Ecco le previsioni meteo in Abruzzo degli esperti di www.meteo.it e www.3bmeteo.it. Sull’Abruzzo il ponte del 2 giugno si preannuncia stabile, prevalentemente soleggiato (salvo sterili velature di passaggio tra domenica e lunedì) e all’insegna di un sensibile rialzo delle temperature.

Le previsioni del tempo in Abruzzo

Venerdì 30 maggio

La pressione torna ad aumentare, favorendo un rapido diradamento delle nuvolosità sino a cieli sereni o poco nuvolosi già dal pomeriggio. Venti moderati dai quadranti nord-occidentali in rotazione ai quadranti nord-orientali; Zero termico nell’intorno di 3100 metri. Mare da mosso a poco mosso.

Sabato 31 maggio

n campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Venti moderati dai quadranti nord-orientali in rotazione ai quadranti nord-orientali; Zero termico nell’intorno di 3750 metri. Mare poco mosso.

Domenica 1 giugno

Un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Venti deboli dai quadranti nord-orientali in attenuazione e in rotazione a orientali; Zero termico nell’intorno di 3700 metri. Mare poco mosso.

Lunedì 2 giugno

Un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Venti deboli dai quadranti nord-orientali in attenuazione e in rotazione a orientali; Zero termico nell’intorno di 3950 metri. Mare poco mosso.

Temperature a Pescara, Chieti, Teramo e L’Aquila (30 maggio-2 giugno)

PESCARA

VEN – min 16° max 23°

SAB – min 16° max 24°

DOM – min 17° max 26°

LUN – min 18° max 26°

CHIETI

VEN – min 12° max 23°

SAB – min 13* max 26°

DOM – min 12° max 29°

LUN – min 15° max 31°

TERAMO

VEN – min 12° max 23°

SAB- min 13° max 26°

DOM min 13° max 27°

LUN – min 15° max 29°

L’AQUILA

VEN – min 10° max 23°

SAB – min 12° max 26°

DOM – min 7° max 21°

LUN – min 18° max 26°

