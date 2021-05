Inizio settimana con tempo prevalentemente stabile. Minime e massime nelle quattro province dal 31 maggio al 2 giugno 2021

REGIONE – Avvio di settimana che vedrà il ritorno di condizioni di tempo stabile e ampiamente soleggiato. Da mercoledì in poi l’anticiclone si andrà ulteriormente rafforzando, portando quindi a metà settimana un progressivo aumento delle temperature. Vediamo insieme nel dettaglio le previsioni meteorologiche in Abruzzo per i prossimi giorni del 31 maggio, 1 e 2 giugno 2021. Manca ancora qualche ora; pertanto, potendo nel frattempo cambiare le previsioni, vi invitiamo a seguire gli eventuali aggiornamenti.

Le previsioni del tempo in Abruzzo

Lunedì 31 maggio

Contesto anticiclonico. Sole prevalente dunque, pur con qualche nube sparsa. Temperature stabili o in lieve aumento nei massimi, ma comunque entro i 22-24°C; minime in calo, sotto le medie. Venti a tratti moderati da Nordest. Mare in prevalenza mosso.

Martedì 1 giugno



Pressioni medio-alte favoriscono una giornata sostanzialmente stabile e in prevalenza soleggiata. Cieli sereni o al più parzialmente nuvolosi, isolati fenomeni pomeridiani sui massicci. Temperature in lieve aumento, massime che potranno toccare i 24-25°C nelle aree interne. Venti a regime di brezza termica. Mare poco mosso.

Mercoledì 2 giugno

Pressioni medie favoriscono una giornata nel complesso stabile. Temperature in ulteriore aumento, specie nei valori massimi, con punte di 26-27°C nelle aree interne.

Temperature a Pescara, Chieti, Teramo e L’Aquila (31 maggio, 1 e 2 giugno)

PESCARA

LUN – min 14° max 20°

MAR – min 13° max 21°

MER – min 13° max 22°

CHIETI

LUN – min 9° max 21°

MAR – min 8° max 22°

MER – min 7° max 24°

TERAMO

LUN – min 9° max 21°

MAR – min 8° max 23°

MER – min 8° max 24°

L’AQUILA

LUN – min 7° max 22°

MAR – min 5° max 23°

MER – min 8° max 23°

