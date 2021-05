Vaccinazioni a Chieti, l’appello del sindaco agli over 60

Diego Ferrara: “In queste settimane la campagna vaccinale ha subito una importante accelerazione, indispensabile che le categorie più sensibili al virus siano tutelate”

CHIETI – Nuovo appello del sindaco Diego Ferrara alla cittadinanza affinché si vaccini, quello rivolto agli ultra sessantenni che non hanno ancora prenotato la somministrazione.

“Per uscire dall’incubo pandemico è indispensabile vaccinarsi ed è necessario che le categorie che potrebbero avere maggiori rischi contraendo il virus, siano le prime ad essere tutelate – così il sindaco Diego Ferrara – In queste settimane la campagna vaccinale ha subito una importante accelerazione e questo avrà sicuramente dei benefici sull’immunizzazione globale di tutto il territorio di riferimento. Per questo mi unisco alla Asl nel chiedere a chi non si è ancora vaccinato di farlo al più presto, anche perché a breve, dal prossimo 3 giugno, la prenotazione sarà possibile per tutti. Preme che questa fascia di età sia coperta, perché è quella che ha maggiormente impegnato le strutture ospedaliere e che potrebbe avere maggiori complicazioni. Appare sempre più chiaro che la ripresa dipende dalla lotta sanitaria al covid e per portarla avanti è indispensabile aderire alla campagna di vaccinazione e farlo al più presto”.