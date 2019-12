Campli, domenica si svolgerà la IX edizione del Presepe vivente

Sarà organizzata per il 29 dicembre 2019 negli spazi esterni al Convento dei Frati Cappuccini dalla Famiglia Francescana di Campli

CAMPLI (TE) – Si svolgerà domenica 29 dicembre la IX^ edizione del “Presepe Vivente” di Campli. La rievocazione, organizzata dalla Famiglia Francescana di Campli, si svolgerà dalle ore 16:00 alle 20:00 presso il Convento dei Frati Cappuccini. La rappresentazione, come ogni anno, si svilupperà nella parte esterna del Convento su di un terreno di circa duemila metri e, come da tradizione, trasporterà i visitatori nelle “magiche atmosfere” della vita a Betlemme tra botteghe degli antichi mestieri, soldati romani, pastori e contadini e scene di vita quotidiana. Il percorso, illuminato dalle fiaccole, condurrà idealmente i visitatori alla capanna che ospita la Sacra Famiglia.

A realizzare le strutture del villaggio, i costumi e le scene sono stati i volontari della Famiglia Francescana di Campli che, come ogni anno, hanno lavorato per diversi mesi all’allestimento del presepe vivente. In tutto saranno circa 80 i figuranti che daranno vita alla rievocazione, con loro anche alcuni “amici animali”. Ad animare l’evento ci saranno dimostrazioni dal vivo degli antichi mestieri, con la possibilità di vedere all’opera tessitrici, fabbri, scrivani, falegnami, calzolai e cestai, spazi per la degustazione di prodotti tipici, il tutto in perfetto stile francescano, realizzato con materiali riciclati, stoffe povere, tavole ed abiti improvvisati, conditi dalla passione degli attori coinvolti.

“Come da tradizione ci teniamo a dedicare questa edizione e lo svolgimento del Presepe Vivente alla memoria di padre Luigi Tucceri – spiegano i rappresentanti della Famiglia Francescana di Campli – fu lui, per primo, a credere fortemente in questa iniziativa e nella valorizzazione della parte esterna del Convento dei Frati Cappuccini. In suo onore abbiamo allargato l’area di svolgimento della manifestazione così da far conoscere una zona nuova del Convento”. Nel corso della rievocazione, ad ingresso gratuito, saranno offerti ai visitatori assaggi prodotti tipici del territorio. “Invitiamo tutti a venirci a trovare numerosi per assaporare le magiche atmosfere che solo il Presepe Vivente sa dare”.