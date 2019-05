Tempo ancora caratterizzato da condizioni di instabilità con possibilità di piogge. Le minime e le massime nelle quattro province

PESCARA – Dopo l’arrivo nella giornata di domenica di una perturbazione con piogge intermittenti e un generale calo delle temperature, anche all’inizio della settimana sarà caratterizzato da instabilità. Ma vediamo insieme nel dettaglio le previsioni meteo in Abruzzo per i prossimi giorni.

Le previsioni del tempo in Abruzzo

Lunedì 27 maggio



La circolazione ciclonica presente in Italia continuerà a inviare passaggi piovosi sulle regioni del medio adriatico. Nel pomeriggio la tendenza sarà verso un temporaneo miglioramento con possibilità anche di qualche schiarita specie sui settori costieri. Temperature senza variazioni rilevanti, clima fresco per il periodo. Venti moderati-tesi di Scirocco. Mari mossi fino a molto mossi al largo.

Martedì 28 maggio

La circolazione si mantiene depressionaria. Al mattino residue piogge. Nel corso del pomeriggio, dopo le schiarite nelle ore centrali del giorno potranno innescarsi nuovi acquazzoni sui rilievi abruzzesi, con locali sconfinamenti verso le zone costiere. Temperature in aumento nei valori massimi. Venti fino a moderati di direzione variabile nel corso del giorno. Mari fino a mossi.

Mercoledì 29 maggio



Tempo stabile e perlopiù soleggiato con ampi rasserenamenti pomeridiani. Venti moderati dai quadranti sud occidentali; tesi dai quadranti sud occidentali in intensificazione in quota. Zero termico nell’intorno di 2800 metri. Mare mosso.

Temperature a Pescara, Chieti, Teramo e L’Aquila (27, 28 e 29 maggio)

Pescara

LUN – min 16° max 18°

MAR – min 16° max 20°

MER – min 16° max 22°

Chieti

LUN – min 14° max 17°

MAR – min 12° max 22°

MER – min 11* max 23°

Teramo

LUN – min 14° max 16°

MAR – min 13° max 19°

MER – min 13° max 22°

L’Aquila

LUN – min 13° max 17°

MAR – min 12° max 16°

MER – min 12° max 16°

