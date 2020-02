Inizio settimana con tempo stabile e soleggiato. Temperature in rialzo. Minime e massime nelle quattro province il 24. 25 e 26 febbraio

REGIONE – L”alta pressione persisterà almeno fino a martedì determinndo cieli sereni o al più parzialmente nuvolosi. Temperature in aumento per effetto dei venti di garbino. Vediamo insieme nel dettaglio le previsioni meteo in Abruzzo per i prossimi giorni del 24, 25 e 26 febbraio. Considerata la distanza temporale, l’incertezza previsionale può essere alta; vi invitiamo, pertanto, a seguire gli eventuali aggiornamenti delle prossime ore.

Le previsioni del tempo in Abruzzo

Lunedì 24 febbraio

Ancora anticiclone con tempo stabile, soleggiato o al più parzialmente nuvoloso. Temperature stabili su valori eccezionalmente miti per il periodo. Venti deboli o a tratti moderati da Sudovest, in temporanea rotazione da Est-Nordest durante il pomeriggio lungo le coste. Mari poco mossi.

Martedì 25 febbraio

L’alta pressione inizia a mostrare segnali di indebolimento. Giornata comunque ancora in prevalenza soleggiata pur con tendenza a lento aumento della nuvolosità. Temperature stabili su valori primaverili durante il giorno.

Mercoledì 19 febbraio

L’alta pressione si rafforza ulteriormente determinando tempo soleggiato con al più qualche annuvolamento all’alba. Venti moderati dai quadranti sud occidentali in attenuazione e in rotazione ai quadranti sud occidentali; Zero termico nell’intorno di 2100 metri. Mare da mosso a molto mosso.

Temperature a Pescara, Chieti, Teramo e L’Aquila (24, 25 e 26 febbraio)

Pescara

LUN – min 7° max 15°

MAR – min 8° max 14°

MER – min 9° max 14°

Chieti

LUN – min 1° max 16°

MAR – min 2° max 15°

MER – min 5° max 14°

Teramo

LUN – min 1° max 15°

MAR – min 1° max 14°

MER – min 6° max 14°

L’Aquila

LUN – min 6° max 9°

MAR – min -3° max 14°

MER – min 3° max 12°

Il meteo in Abruzzo oggi si può seguire ogni giorno sulle pagine di AbruzzoNews con gli ultimi aggionamenti dalle quattro province: la situazione del giorno ma anche i dettagli dalle 4 province.