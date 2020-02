Giulianova, torna il Carnevale Giuliese: programma e info viabilità

Dopo vent’anni torna il 23 e 25 febbraio l’appuntamento con i carri allegorici e la partecipazione di tutti i quartieri della Città

GIULIANOVA (TE) – Presentato, in conferenza stampa al Comune di Giulianova, il programma della prima edizione del rinnovato Carnevale Giuliese che riproporrà, dopo tanti anni, la sfilata dei carri allegorici al cui allestimento, con entusiasmo ed impegno, hanno partecipato tutti i quartieri giuliesi (Lido, Paese, Annunziata, Colleranesco, Case di Trento e Villa Pozzoni).

Presenti all’incontro con i giornalisti il Sindaco Jwan Costantini, l’Assessore alle Manifestazioni ed Grandi Eventi Marco Di Carlo, il Consigliere Comunale Paolo Giorgini, il Direttore artistico Daniele Panichi e i rappresentanti dei quartieri Sandro Brandimarte ed Ivan Cipolloni per l’Annunziata, Grazia Corini per il Lido, Mattia Albani per Villa Pozzoni, Matteo Marini per Case di Trento.

“Dopo vent’anni siamo riusciti a riportare il carnevale a Giulianova in una due giorni di eventi – dichiara il Sindaco Jwan Costantini – e la nostra città sarà l’unica quest’anno, in provincia di Teramo, a proporre la sfilata dei carri allegorici. In pochi giorni siamo riusciti in qualcosa di straordinario ed il merito è dell’Assessore Di Carlo e del Consigliere Giorgini, ma soprattutto di chi il carnevale lo ha letteralmente inventato, ovvero il Direttore artistico Daniele Panichi, che ha messo a disposizione la sua esperienza nell’organizzare tante edizioni del carnevale di Alba Adriatica. La città ha dimostrato nuovamente una gran voglia di fare e di rinascere e di collocarsi, nuovamente, al centro di attività turistiche, culturali e di intrattenimento di qualità. In questa iniziativa si avverte il senso di giuliesità che volevamo ricreare, oltre i campanilismi politici”.

“La nostra proposta è stata accolta con grande entusiasmo da tutti quartieri – dichiara l’Assessore alle Manifestazioni Marco Di Carlo – il tempo era davvero poco ma i cittadini non si sono risparmiati, lavorando giorno e notte e mettendo in campo idee e competenze per l’allestimento dei carri e l’organizzazione di gruppi mascherati. Sarà un bellissimo momento di divertimento ed aggregazione che domenica 23 febbraio vedrà coinvolto il Lido e martedì 25 febbraio si ripeterà a Giulianova Paese. Oltre ai singoli cittadini che hanno lavorato alla programmazione dell’evento mi preme ringraziare tutti i commercianti, gli artisti Elisa Concetto ed Armando Ianni che presenteranno questa edizione del carnevale, la Pro Loco “Vivere il Mare”, i Comitati di Quartiere, le Associazioni, la Protezione Civile, la Polizia Penitenziaria, i Carabinieri in congedo e gli agenti di Polizia Municipale”.

“Lo spirito di aggregazione e vivacità che è emerso in occasione dell’organizzazione del carnevale è stato per noi davvero emozionante – dichiara il Consigliere Paolo Giorgini – non si ha memoria, negli anni, di un altro evento che abbia visto il reale coinvolgimento di tutti i quartieri della città”.

“Ringrazio l’amministrazione comunale per la grande capacità che ha di cogliere le occasioni per lo sviluppo della città – dichiara il Direttore artistico Daniele Panichi – ed i quartieri che hanno lavorato incessantemente per quaranta giorni. Siamo già in collaborazione con gli amministratori per la realizzazione del carnevale estivi con manifestazioni che verranno spalmate in quattro giorni di festa”.

Il Carnevale Giuliese 2020 si svolgerà in due momenti, ovvero nei giorni di domenica 23 al Lido e di martedì 25 febbraio al Paese, dalle ore 14.30 alle 19.00. Sei saranno i carri che sfileranno per la città (Gladiatori, Brucomela, Gente di Mare, Trogloditi, Sant’Anton de la Rocc e Draghi) insieme ai gruppi mascherati, che si esibiranno in splendide coreografie. I carri allegorici partiranno alle ore 14 e 30 dal Piazzale della Chiesa di San Pietro al Lido e dal piazzale del Santuario della Madonna dello Splendore al Paese.

I punti di ritrovo ed aggregazione saranno Piazza Fosse Ardeatine al Lido e Piazza del Belvedere nella parte alta della città, dove saranno montati due palchi per la presentazione degli eventi. Ad intrattenere il pubblico ci saranno anche trampolieri, animazione per bambini, musica live, schiuma party e tanto altro.

In occasione dei due aventi carnevaleschi è stato disposto, con un’apposita ordinanza consultabile sull’Albo Pretorio del sito internet del Comune di Giulianova, il divieto di sosta al Lido, dalle ore 8.00 alle 20.00 del 23 febbraio, in Viale Orsini, dall’incrocio con Via Gasbarrini al quello con Via N. Sauro, in Via Trieste, dall’intersezione con Via N. Sauro a quella con Via Genova ed in Via N. Sauro, dall’intersezione con il Lungomare Zara all’intersezione con Via Bolzano.

Stesse disposizioni interesseranno Giulianova Paese in occasione del passaggio dei carri e dei momenti di festa previsti per martedì 25 febbraio. Dalle ore 8.00 alle 14.30 è vietata la sosta con rimozione forzata nel piazzale antistante il Santuario della Madonna dello Splendore. Mentre, dalle ore 08.00 alle ore 20.00, e comunque fino all’avvenuta completa pulizia delle strade interessate, è vietata la sosta sul tratto del Viale dello Splendore all’incrocio con Via Acquaviva, su Corso Garibaldi, i due tratti di strada costeggianti Piazza della Libertà, Via Gramsci, dall’incrocio con Via Cesare Battisti all’intersezione con Piazza Libertà/Belvedere e Via Bindi.