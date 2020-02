Il Canto dei dodici mese nel Carnevale della Valle siciliana

Il 23 e 24 febbraio sarà riportata nella Valle Sicilana l’antica tradizione abruzzese della rappresentazione del “Canto dei dodici mesi”

TERAMO – Domenica 23 e lunedì 24 febbraio, la Sezione italiana dell’Istituto Internazionale del Teatro del Mediterraneo riporterà nella Valle Siciliana un’antica tradizione abruzzese: la rappresentazione del “Canto dei dodici mesi”, che fino a qualche decennio fa prendeva vita in occasione del Carnevale lungo le strade dei paesi abruzzesi per propiziare la buona sorte e i buoni raccolti.

L’iniziativa è realizzata grazie al progetto “RAdiCI”, selezionato dall’Impresa sociale Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile.

Adulti e bambini potranno interpretare uno dei brani più rappresentativi del repertorio popolare attraverso laboratori di canto gratuiti guidati dai musicisti Graziella Guardiani (canto), Carlo Di Si lvestre (chitarra), Fabio Di Gabriele (tamburi), Guerino Marchegiani e Francesco Tassoni (organetto). Parteciperanno anche gli alunni delle scuole primarie dell’Istituto Comprensivo Isola – Colledara e gli allievi della scuola di musica e liuteria tradizionale “I Suonatori della Valle Siciliana” di Fano a Corno.

Appuntamento domenica 23 febbraio alle ore 11.30 a Chiarino di Tossicia nella Chiesa di San Giovanni Battista, alle ore 15.30 a Colledara in piazza della Libertà, alle ore 17.15 a Castelli in piazza Roma e alle ore 18.30 a Isola del Gran Sasso nell’ex scuola primaria “Amalia Noto” in Borgo San Leonardo. Lunedì 24 febbraio appuntamento invece alle ore 15 nell’ex scuola elementare di Castel Castagna.

L’evento, aperto alla cittadinanza, si svolge con il patrocinio e il supporto dei Comuni di Castel Castagna, Castelli, Colledara, Isola del Gran Sasso e Tossicia e con la collaborazione della Pro Loco Castelli, della Pro Loco Chiarino, Collina San Giovanni, Petrignano e della Pro Loco “Insula 2.0”.

Per informazioni: info@istitutoteatromediterraneo.it tel. 366.6286924 o 338.7070751.

