Inizio settimana con tempo instabile e calo termico. Minime e massime nelle quattro province dal 23 al 25 agosto 2021

REGIONE – Inizio settimana caratterizzato dalla discesa di un impulso fresco e instabile responsabile di qualche nuovo rovescio o temporale, anche forte, accompagnato da un calo termico. Vediamo insieme nel dettaglio le previsioni meteorologiche in Abruzzo per i prossimi giorni del 23, 24 e 25 agosto 2021. Manca ancora qualche ora; pertanto, potendo nel frattempo cambiare le previsioni, vi invitiamo a seguire gli eventuali aggiornamenti.

Le previsioni del tempo in Abruzzo

Lunedì 23 agosto

L’alta pressione si indebolisce sotto l’incalzare di un impulso instabile dal Nord Europa. Caldo intenso e afoso, in smorzamento sulle Marche dal pomeriggio. Venti in rinforzo dai quadranti orientali sulle Marche. Mari tendente a mosso l’alto Adriatico.

Martedì 24 agosto



La circolazione depressionaria si sposta verso le regioni centrali impegnando in particolare l’Abruzzo dove sono attesi rovesci e temporali in sviluppo diurno e prosecuzione serale. Temperature in netto calo, clima più fresco. Venti in rinforzo di quadranti settentrionali fino a tesi sulle alte Marche. Mari mossi.

Mercoledì 25 agosto

Una circolazione depressionaria si approfondisce sulla Regione determinando molte nubi, foriere di deboli piogge pomeridiane. Schiarisce in serata. Venti deboli dai quadranti nord-occidentali in rotazione a settentrionali; Zero termico nell’intorno di 3450 metri. Mare mosso.

Temperature a Pescara, Chieti, Teramo e L’Aquila (23, 24 e 25 agosto)

PESCARA

LUN – min 23° max 30°

MAR – min 22° max 27°

MER – min 21° max 24°

CHIETI

LUN – min 17° max 32°

MAR – min 19° max 27°

MER – min 18° max 23°

TERAMO

LUN – min 15° max 29°

MAR – min 19° max 27°

MER – min 17° max 23°

L’AQUILA

LUN – min 19° max 31°

MAR – min 15° max 28°

MER – min 17° max 23°

