Coppa Italia, Teramo – Monterosi Tuscia 2-0: sintesi e tabellino

I biancorossi accedono al secondo urno di Coppa Italia dopo aver superato senza problemi il Monterosi. Doppietta di Biringea

TERAMO – Il Teramo accede al secondo turno di Coppa Italia: giocherà contro il Siena, vittorioso ai rigori sulla Fermana. I biancorosi hanno superato con un netto 2-0 il Monterosi, con il risultato mai in discussione. A decidere il confronto una doppietta di Birligea, la prima dell’attaccante in biancorosso, nella prima frazione. Ripresa in totale gestione, ad eccezione del rigore calciato sul palo da Adamo nei minuti finali. Sabato 28 agosto (ore 20:30) sarà già campionato, in trasferta, ospiti dell’Entella.

Sintesi della partita

Al 19′ il Teramo passa in vantaggio: recupero palla alto di Kyeremeteng su Buono, assist rasoterra di Mungo per Birligea che al volo supera Marcianò con un destro imparabile. Quattro minuti dopo risposta ospite con un bel tiro al volo di Polidori di poco a lato. Al 24′ Azione di Malotti sulla destra, cross per Mungo, con palla che finisce sui piedi di Viero, il cui tiro è deviato in angolo. Al 39′ raddoppio dei biancorosi: ancora Birligea che supera di slancio il diretto marcatore Borri e spiazza Marcianò.

Nessuna emozione nei primi venti minuti della ripresa. Al 25′ ancora Birligea, con il destro di poco alto dal limite dell’area di rigore. Ad un minuto dalla fine del tempo regolamentare calcio di rigore per gli ospiti con Fiorani che atterra Polito: dagli undici metri Adamo colpisce il palo.

Paci nel post partita

«Complimenti al Palermo, perchè se ha passato il turno avrà fatto qualcosa in più di noi. Abbiamo iniziato con un baricentro alto perchè il pareggio non ci bastava e questo ha facilitato quella ripartenza da cui è scaturito il rigore, che mi dicono essere generoso, ma non cambia il discorso: subirlo dopo pochi minuti è stato decisivo. Usciamo a testa alta, avremmo meritato di più, ma accettiamo il verdetto del campo. Siamo stati più pericolosi di loro, ma devo essere onesto: non ho visto il consueto Teramo dell’ultimo mese, tuttavia rimane il grande lavoro svolto dai ragazzi. Mi spiace molto averli visti amareggiati nello spogliatoio, perchè avremmo davvero voluto regalare una soddisfazione al Presidente ed a tutto l’ambiente. Questa è una rosa che ha valori importanti, l’errore più grande sarebbe ripartire da zero la prossima stagione, con qualche innesto mirato potremmo competere con tutti, è un progetto che va solo affinato, nel segno della continuità. Ci tenevo a ringraziare tutti per una bellissima annata che mi ha formato e fatto crescere sotto ogni angolazione».

Il tabellino

TERAMO (4-3-3): Tozzo; Hadziosmanovic, Soprano (dal 39′ s.t. Trasciani), Piacentini, Rillo; Mungo (dal 39′ s.t. Cappa), Arrigoni, Viero (dal 25′ s.t. Cuccurullo); Malotti (dal 18′ s.t. Bernardotto), Birligea, Kyeremateng (dal 25′ s.t. Fiorani). A disposizione: D’Ambrosio, Furlan, Bellucci, Agostino. Allenatore: Federico Guidi.

MONTEROSI TUSCIA (3-5-2): Marcianò; Piroli, Borri, Rocchi (dal 23′ s.t. Verde); Cancellieri, Franchini (dal 37′ s.t. Cardone), Buono, Parlati (dal 37′ s.t. Polito), Adamo; Polidori (dal 31′ p.t. Luciani), Ferri Marini (dal 23′ s.t. Caon). A disposizione: Alia, Angeli, Tonetto, De Angelis, Sola, Fauzia. Allenatore: David D’Antoni.

Reti: al 18′ p.t. Birligea (T), l 39′ p.t. Birligea (T).

Arbitro: Andrea Zanotti di Rimini.

Assistenti: Francesco Tagliaferri di Faenza e Davide Merciari di Rimini.

Quarto ufficiale: Marco Monaldi di Macerata.