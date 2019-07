Giusy Ferreri fa il pieno al Village, scaletta del concerto [FOTO]

L’appuntamento di sabato 27 luglio non ha tradito le attese con parcheggi pieni e bus navetta in azione. La tappa abruzzese in provincia di Pescara seguita da migliaia di fans

CITTÁ SANT’ANGELO – In migliaia per Giusy Ferreri sabato 27 luglio all’Outlet Village di Città Sant’Angelo (PE). Posti macchina esauriti fin dalle 19.30 e bus navetta in azione per portare migliaia di fans all’interno della struttura che ha ospitato il secondo grande evento musicale estivo, del cartellone Lifefestival 2019, dopo quello di Deejay Time.

Alle 21.30, sulle note di “Le cose che canto” si é aperto il live (durato 105 minuti circa) in una serata caratterizzata da un sostenuto vento che tuttavia non ha impedito il normale svolgersi dell’evento. L’avvio del concerto é carico di grandi successi da “Partiti adesso” a “L’amore mi perseguita”, “Volevo te” e “Novembre”. Quindi un momento più riflessivo con brani del suo passato come “Rosso papaveri” o dell’album “Girotondo” del 2017 “La gigantessa” e “La distanza”.

Quindi é stata la volta dei “tormentoni estivi” come “Roma Bangkok”, “Amore Capoeira” cui si é andato ad aggiungere il suo piu’ recente che sta continuando a spopolare ovvero “Jumbo”.

Accompagnata da Andrea Polidori (batteria), Gabriele Cannarozzo (basso), Fabiano Pagnozzi (piano e tastiere) Fabrizio Leo “Bicio” (chitarra) e Mattia Boschi (violoncello) si é soffermata a parlare del suo brano “Girotondo” prima di lasciarsi andare ai brani conclusivi, squisitamente più riflessivi e che hanno emozionato i calorosi fans presenti in migliaia nello spiazzale del parcheggio adiacente la struttura.

“Vorrei sentirti dire”, “Ti porto a cena con me” e “Non ti scordar di me” i titoli e immancabili scatti dal palco con il pubblico sullo sfondo. Una conferma del successo della cantante anche qui in Abruzzo a distanza di un anno circa dal suo seguitissimo live a Francavilla al Mare.

SCALETTA DEL CONCERTO DI GIUSY FERRERI DEL 27 LUGLIO A CITTÁ SANT’ANGELO

Le cose che canto

Partiti adesso

L’amore mi perseguita

Volevo te

Novembre

Rossi papaveri

Il mare immenso

La gigantessa

La distanza

Stai fermo li

Il resto del mondo é diverso da te

La scala

Roma – Bangkok

Amore capoeira

Jambo

Il party

Noi brave ragazze

Piccoli dettagli

Il mondo non lo sa più fare

Girotondo

bis

Vorrei sentirti dire

Ti porto a cena con me

Non ti scordar di me

Foto del concerto fonte pagina ufficiale facebook Village CSA