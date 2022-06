TERAMO – I suoi 19 gol nell’ultimo campionato hanno spinto in modo evidente e netto il rendimento della Lisciani verso l’alto. Ad un mese dal successo al CNU di Cassino con i suoi compagni universitari, Matteo Galanti ha già la certezza di proseguire la sua avventura teramana agli ordini di mister Valente. Una conferma di platino per chi ha messo davvero il massimo impegno di settimana in settimana e che sarà tra i punti fermi della ripartenza biancorossa nella stagione 2022/2023.

Queste le sue dichiarazioni in vista della nuova annata: “Sono molto contento che la società abbia scelto di riporre fiducia in me ancora per un anno, significa che abbiamo fatto un bel percorso insieme. Guardandomi un po’ indietro, nella stagione scorsa siamo partiti male, non ce lo dobbiamo nascondere, ma facendo gruppo e unendo le forze siamo riusciti ad avere un bel filotto di risultati positivi con cui abbiamo centrato una salvezza anticipata giocando con spensieratezza il finale di stagione. Siamo arrivati a 4 gare dal termine con l’obiettivo in tasca, non potevamo chiedere di più. Personalmente l’annata è stata davvero bella, il più grande grazie va a tutte le componenti della Lisciani, in campo e fuori. Oltre che a livello sportivo, è a livello umano che mi sono sentito davvero a casa. Ho trovato qui a Teramo delle persone per bene e non è una cosa scontata nello sport come nel mondo del lavoro. Mi hanno fatto sentire a casa e mai ho potuto dubitare sulla mia permanenza in questa città. Pensiamo al domani, chiaramente come ad ogni inizio stagione si punta a far bene, ci siamo confrontati e ci siamo detti di voler puntare ad una annata ancor migliore, alzando l’asticella. La rosa è ancora in costruzione ma sono certo che la società metterà a disposizione nostra e del mister un organico che possa portarci a giungere agli obiettivi di cui parliamo quotidianamente”.