Giornata ecologica a Casalincontrada: ecco come é andata

CASALINCONTRADA – Si è svolta domenica 25 giugno 2022 la prima delle giornate ecologiche in programma sul territorio di Casalincontrada.

L’evento realizzato in collaborazione con l’Associazione “Fare Verde – Chieti Pescara” ha visto la partecipazione di numerosi cittadini di Casalincontrada e dei comuni limitrofi che il Sindaco Vincenzo Mammarella intende ringraziare vivamente con queste parole: “l’ottima riuscita della giornata ecologica mi fa ben sperare che si voglia concretamente un mondo pulito e salubre a dimensione di grandi e piccoli. Questo luogo che abbiamo mondato, interessato anche da tanti che la percorrono a piedi, è un paesaggio di una bellezza incantevole che ispira alla tutela del verde e della natura così come ci chiedono le grandi assemblee mondiali sul clima, per la quale senza l’interessamento dal basso non si potrebbe mai attuare”.

Rifiuti di ogni genere e da anni abbandonati, sono stati rinvenuti dalle scarpate della Strada Provinciale 21 – Sbraccia e che verranno smaltiti dagli enti preposti.

A tal riguardo, ci ricorda il Sindaco Mammarella, che il servizio di raccolta rifiuti è operativo a norma di legge e che non è quindi accettabile un comportamento incivile come appunto l’abbandono dei rifiuti. A tal proposito, verranno installate nelle aree interessate, foto trappole, al fine sia di prevenire che di sanzionare chi deturpa e inquina in modo scellerato questo o qualsiasi altro luogo del territorio comunale”. Conclude il Sindaco Mammarella ricordando che l’iniziativa sarà ripetuta domenica 09 ottobre 2022 in un altro sito inquinato di Casalincontrada ubicato sotto il ponte che porta al fiume Alento.

Per l’Amministrazione Comunale di Casalincontrada, questa è una ulteriore occasione per attenzionare la S.P.21 – Sbraccia all’ente competente, la Provincia di Chieti, al fine di conseguire una maggiore manutenzione che non viene più svolta da anni su questa strada. Il manto stradale, infatti, è ridotto al limite della percorrenza con buche, fosse, avvallamenti e addirittura una pericolosa frana che si sposta minacciosamente ad ogni acquazzone.

Il Sindaco Vincenzo Mammarella conclude auspicando interventi celeri anche a fronte delle numerose segnalazioni inviate alla Provincia dagli amministratori comunali stessi e dai cittadini tutti.