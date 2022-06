Roseto, gemellaggio Centri Anziani di Fabrica di Mare e Fiuggi

ROSETO DEGLI ABRUZZI – La comune volontà e interesse per uno scambio di informazioni e di esperienze sulla vita, sull’arte, sulla cultura e sul turismo ha fatto da volàno al patto di gemellaggio fra i centri anziani delle città di Roseto degli Abruzzi, Fiuggi e Fabrica di Roma, dove le tre delegazioni si sono incontrate sabato scorso. Da Roseto, alla volta del piccolo centro nelle vicinanze dei Monti Cimini e del Lago di Vico, è partito un autobus con 35 iscritti al Centro Anziani accompagnati dalla Consigliera con delega in materia di misure a sostegno degli anziani Simona Di Felice, dall Presidente del Comitato di Gestione del Centro Anziani Berardo D’Emilio e dallo storico Presidente della struttura Sergio Petrella, che si è adoperato in prima persona per la firma di questo gemellaggio.

“E’ stata una giornata emozionante perché è andata oltre lo spirito che anima un gemellaggio – ha detto la Consigliera Simona Di Felice – dove i partecipanti hanno confermato una volta di più di come la popolazione cosiddetta anziana rappresenta una parte estremamente stimolante anche per le amministrazioni. Non è un caso che il Sindaco di Fabrica di Roma, Mario Scarnati, ci abbia ricevuti con tutti gli onori a Palazzo di Città. Qui c’è stato il saluto ufficiale, lo scambio dei doni tra le varie delegazioni e il nostro Centro Anziani ha ricevuto una targa; a seguire la firma vera e propria del gemellaggio tra le delegazioni. Al termine della cerimonia, nella piccola piazza del borgo laziale, c’è stata l’esibizione della nostra “Banda dei Picchiatelli” a cui ha fatto seguito una visita alla bellissima abbazia cistercense di Santa Maria in Falleri”.

Fiuggi per la salute, grazie alle proprietà diuretiche delle sue acque, Fabrica di Roma per la presenza di siti archeologici e Roseto degli Abruzzi per il suo mare da Bandiera Blu sono i vertici di un triangolo virtuoso, come ha sottolineato la Consigliera Simona Di Felice nel suo saluto. “Siamo molto lieti di questa splendida giornata e non vediamo l’ora che arrivi settembre, quando una delegazione di Fabrica di Roma e Fiuggi sarà in vacanza nella nostra città – ha concluso la Di Felice – in quella occasione proseguiremo questo scambio culturale che dovrà essere alla base del gemellaggio tra le nostre comunità”.