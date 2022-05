Massimiliano Perrella presenta “Viaggiando s’impara” a Francavilla al mare

Domenica 22 maggio il Salotto dei Sognatori di Francavilla al mare presenta il nuovo libro dell’autore-viaggiatore molisano

FRANCAVILLA AL MARE – Viaggi, avventure, insegnamenti di vita… uscire dalla propria “zona comfort” per scoprire il mondo ma anche se stessi. E’ quello che ha sperimentato Massimiliano Perrella, autore del libro “Viaggiando s’impara – il giro del mondo in 50 consigli”, che presenterà domenica 22 maggio alle ore 19.00 al Salotto dei Sognatori di Francavilla al Mare.

Originario di Termoli, Massimiliano ha un passato di studi e di attività lavorative nell’ambito della comunicazione e del marketing. Dopo un’esperienza come direttore di un centro commerciale ed una da copywriter, ha deciso di abbandonare lo stress, le scadenze e la sensazione di non essere padrone del proprio tempo e della propria vita, per lanciarsi alla scoperta del mondo viaggiando per 6 anni in compagnia della sua moto. Un viaggio che lo ha portato a conoscere usi, costumi e stili di vita diversi, ma un viaggio anche all’interno di se stesso che gli ha cambiato completamente l’esistenza.

Dopo il primo libro, “Uno spostato su due ruote: diario di viaggi dall’Italia all’Australia”, Massimiliano presenta la sua ultima opera, condividendo ricordi, esperienze, pensieri ed avventure.

Il Salotto dei Sognatori è in via Adriatica, 66 a Francavilla al Mare. Ingresso libero riservato ai tesserati Endas. Info e prenotazioni al 329.4215113.