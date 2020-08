Massimiliano Ossini presenta “Kalipè. Il cammino della semplicità”

Sabato prossimo, 5 settembre alle ore 21.30 il conduttore televisivo RAI sarà ospite al Palazzo Kursaal di Giulianova

GIULIANOVA – Sabato 5 Settembre alle ore 21.30 presso il Palazzo Kursaal di Giulianova, l’Associazione Culturale Polaris, ospiterà il conduttore televisivo RAI, Massimiliano Ossini. Dopo il successo di “Kalipè, Lo spirito della montagna”- spiega il Presidente di Polaris Jurghens Cartone- “sarà con noi per la presentazione del suo nuovo libro “Kalipè. Il cammino della semplicità”

Kalipè, termine in uso tra gli amanti della montagna, è l’augurio di camminare sempre a passo corto e lento per non incorrere nella miopia dell’eccessiva fretta di raggiungere la vetta rischiando di precipitare e non cogliere l’essenziale, frutto di uno sguardo attento capace di scoprire e ammirare la vera bellezza.

È nel racconto di un “pellegrinaggio” durato un giorno che, Massimiliano Ossini, fa di un viaggio apparentemente minore, un cammino verso temi complessi ed attuali, dagli affascinanti ed eterni significati, sapendo cogliere nella meraviglia dell’istante la capacità di ascoltare il senso più profondo del cammino; non è il dove si cammina ma come si cammina.