Amichevole, Teramo – Ternana 2-4: test pre-campionato dei biancorossi

Sconfitta per i biancorrossi nella gara contro la squadra umbra disputata sabato 29 agosto al Bonolis. Il 4 settembre a Castel di Sangro test contro il Napoli

TERAMO – Dopo pochi giorni di ritiro, i biancorossi di mister Paci disputano un galoppo positivo contro i più rodati avversari: l’eurogol di Costa Ferreira apre il match, ma la Ternana lo ribalta con la doppietta di Vantaggiato e il gol di Partipilo in chiusura di prima frazione. Nella ripresa spazio per l’intera panchina teramana, con Cianci che prima colpisce di testa la traversa, quindi sigla il momentaneo 2-3. Un’elegante serpentina di Mungo in piena area non produce poi la stoccata del pari, con gli umbri che arrotondano il punteggio grazie alla sfortunata deviazione di Tentardini su cross di Nesta, per il 2-4 finale.

TABELLINO

TERAMO (4-2-3-1): 1 Valentini, 2 Diakite, 4 Cristini, 5 Soprano, 3 Di Matteo, 6 Viero, 8 Arrigoni (K); 10 Martignago, 7 Costa Ferreira, 11 Bombagi; 9 Pinzauti. A disposizione: 12 Lewandowski, 13 Tentardini, 14 Minelli, 15 Lasik, 16 Iotti, 17 Ilari, 18 Santoro, 19 Cappa, 20 Birligea, 21 Piacentini, 23 Mungo, 24 Cianci.

All.: Paci.

TERNANA (4-2-3-1): 1 Iannarillli, 25 Defendi (K), 14 Suagher, 8 Sini, 2 Mammarella; 16 Paghera, 10 Salzano; 9 Partipilo, 13 Torromino, 4 Furlan; 11 Vantaggiato. A disposizione: 12 Vitali, 22 Marinaro, 3 Argento, 5 Diakite, 7 Ferrante, 17 Boateng, 18 Niosi, 20 Nesta, 21 Damian, 24 Parodi, 26 Onesti. All.: Lucarelli.

Arbitro: sig. Tommaso Zamagni di Cesena.

Assistenti: sigg. Tempestilli di Roma 2 e D’Ilario di Tivoli.

Reti: 15′ Costa Ferreira, 22′, 27′ Vantaggiato, 40′ Partipilo, 57′ Cianci, 76′ aut. Tentardini.

Ammoniti: –

Recupero: 0’pt, 0’st.

AMICHEVOLE CON IL NAPOLI IL 4 SETTEMBRE

Prossimo test pre-campionato dei biancorossi programmato, come noto, al “Patini” di Castel di Sangro, contro il Napoli, venerdì 4 settembre.

Foto tratta dal sito ufficiali del Teramo Calcio