Mascherine N95 al Comune di Giulianova dall’imprenditore Arangiaro

GIULIANOVA – L’imprenditore Antonio Arangiaro della Cubo Design S.r.l. ha inviato una lettera al Sindaco Jwan Costantini, con la quale ha comunicato l’acquisto di 10 mila euro di mascherine N95, che sono state donate al Comune di Giulianova. Su disposizione del primo cittadino l’importante donazione verrà destinata non solo a coloro che lavorano per garantire assistenza e servizi alla comunità, ma la Protezione Civile consegnerà le mascherine a tutta la cittadinanza che vedrà girare sguarnita di questi importanti dispositivi sanitari, dato che è stata comprovata l’utilità di indossarli sempre quando si esce di casa solo per motivi di estrema necessità.

“Il difficile momento storico che stiamo vivendo impone una riflessione e una azione condivisa di tutte le parti sociali – si legge nella lettera – il lavoro di un sindaco diventa determinante in questo clima colmo di insicurezze e non possiamo certo aspettarci possa risiedere solo nelle sue mani. Per questa ragione la mia famiglia ha deciso di dare il suo piccolo contributo, nella speranza che questa emergenza termini il prima possibile. La ringrazio per l’ottimo lavoro svolto fino ad oggi e ci consideri a sua completa disposizione”.

“Ringraziamo di cuore l’imprenditore Antonio Arangiaro e tutta la famiglia per questa straordinaria donazione – dichiara il Sindaco Jwan Costantini – le prime 400 mascherine sono già arrivate e le andremo a distribuire alle persone più fragili e a quelle che sono particolarmente esposte al rischio contagio, tra cui i medici ed il personale sanitario dell’Ospedale di Giulianova. Con questa fornitura torneremo a distribuire le mascherine a tutti coloro che continuano a svolgere un servizio importante per la comunità, tra cui i lavoratori e gli ospiti della Piccola Opera Charitas e della residenza Cristal, del Segretariato Sociale e i volontari della Caritas e quelli dell’Associazione “Il Dono di Maria”, che lavorano per garantire supporto alla popolazione con la consegna a domicilio di farmaci e derrate alimentari. Con la seconda fornitura doneremo le mascherine anche a tutti i medici di base, mentre i volontari della Protezione Civile si occuperanno di consegnare i dispositivi sanitari protettivi ai cittadini sprovvisti che incontreranno fuori dai negozi che vendono generi di prima necessità”.

Nella foto delle prime 400 mascherine donate.